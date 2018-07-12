"Görüşmeleri yeniden başlatın"

Birleşik Kıbrıs- İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilcisi Ierotheos Papadopoulos’u ziyaret ederek BM ve AB’den Kıbrıs’ta çözüm için girişim başlatmaları talebiyle mektup sundu.



Mektupta Crans-Montrana’daki Kıbrıs görüşmelerinin çöküşünün çok tehlikeli sonuçlar yarattığı ifade edildi ve Kuzey ve Güney Kıbrıs’taki sivil toplumun, Kıbrıs sorununun bulunduğu kritik noktanın ve bu çıkmazın devam etmesi durumundaki riskleri göz önünde bulundurarak, BM Genel Sekreteri’ne yeni bir girişimde bulunması yönünde çağrı yapıldığı vurgulandı.



Sivil toplumun “BM Genel Sekreteri’nin çerçevesinin içeriğini ve liderlerin yanıtlamasını beklediği sorunları; istişare sürecine dahil olunarak, tüm taraflara masadaki seçeneklerin açığa kavuşturulmasını istediği”belirtilen mektupta,Genel Sekreter’in başarılı bir paketin ne olabileceğine dair net bir resme güvence vermesinin ve Kıbrıs Konferansı'nın Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde herhangi bir yeni sondaj çalışması yapılmadan önce yeniden toplanmasının sağlamasının arzu edildiği de vurgulandı.



Mektupta Avrupa Birliği'ne bir bütün olarak, taraflar ve Birleşmiş Milletler ile istişarelerde bulunma, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından masaya konan kilit meselelere yaratıcı çözümler bulunarak yakın gelecekte Kıbrıs Konferansı'nın yeniden bir araya getirilmesini teşvik etme çağrısında da bulunuldu.



İnisiyatif tarafından basına da dağıtılan mektup şöyle:



DERİN ENDİŞE… ACİL ADIMLAR…



“Hiç şüphesiz Crans-Montana'daki görüşmelerin çöküşünü net olarak görmekteyiz ve bunun sonucunda ortaya çıkan çıkmaz, gerilimin yükselme riskiyle, öngörülmeyen sonuçlarla birlikte, potansiyel olarak önceki tüm durumlardan çok daha tehlikeli koşullar yaratmıştır. Hidrokarbonlar sorunu, barış için bir katalizör olmaktan ziyade, yeni bir çatışmanın sebebi haline dönüşmektedir. Birleşik Kıbrıs - İki Toplumlu Barış İnisiyatifi,gelişmelere ilişkin derin endişesini dile getirmek ve büyük bir atılımın başarılması için acilen adımlar atılması gerekliliğinin altını çizmek istemektedir.



Kıbrıs Türk Lideri Mustafa Akıncı'nın Guteres Çerçevesini hiçbir önkoşul olmaksızın kabul etmesini ve bu çerçeveye dayanan stratejik bir anlaşma teklif etmesi bizleri umutlandırmıştır. K/T Liderinin yaptığı açık beyanda, iki devlet çözümünün veya konfederasyonun masada olmadığı, görevinde olduğu sürece iki toplumlu, iki bölgeli Federasyon için çalışmaya devam etme kararlılığını ifade etmesi bizleri daha da yüreklendirmiştir.



Ayrıca, Kıbrıs Rum Lideri NicosAnastasiades'in, Türkiye'nin bazı temel konular üzerindeki pozisyonuna ilişkin kaygısını dile getirse de, Genel Sekreter Çerçevesini temel alarak karşılıklı bir anlaşmaya varmak için çalışmaya hazır olduklarını belirten ifadesini memnuniyetle karşılamaktayız.



“OLUMLU ATMOSFER ZEHİRLENMEKTEDİR”



Ancak bu gelişmelere rağmen, Genel Sekreter Çerçevesinin içeriğinden açıkça farklı olan sürekli olumsuz söylemler neticesinde olumlu atmosfer zehirlenmektedir. Yapılan açıklamalar, yeniden birleşme yönünde müzakerelere katkı yapmaktan ziyade, daha fazla zorlukların oluşmasına neden olmaktadır.



Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin son zamanlarda Güvenlik Konseyi’ne sunmuş olduğu raporunda mevcut durumla ilgili olarak benzer bir değerlendirme yapmış ve sivil toplumun bu süreçte oynayacağı rolün dikkate alınması gerekliliğini vurgulayarak, Liderlere sivil toplumu barış sürecine aktif olarak katmalarını teşvik etmiştir.



BM GENEL SEKRETERİ’NE ÇAĞRI: “ÇERÇEVENİN İÇERİĞİNİ VE LİDERLERİN SORULARINI AÇIKLIĞA KAVUŞTUR”



Bölünmüşlüğün her iki tarafındaki sivil toplum, Kıbrıs sorununun bulunduğu kritik noktanın ve bu çıkmazın devam etmesi durumundaki riskleri göz önünde bulundurarak, BM Genel Sekreteri’ne yeni bir girişimde bulunması yönünde çağrı yapmaktadır:



1. Çerçevesinin içeriğini ve liderlerin yanıtlamasını beklediği soruları açıklığa kavuşturması.

2. İstişare sürecine dahil olunarak, tüm taraflara masadaki seçeneklerin açığa kavuşturulması, Genel Sekreter’in başarılı bir paketin ne olabileceğine dair net bir resme güvence vermesi.

3. Kıbrıs Konferansı'nın Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde herhangi bir yeni sondaj çalışması yapılmadan önce yeniden toplanmasının sağlaması.



Birleşik Kıbrıs -İki toplumlu Barış İnisiyatifi, Avrupa Birliği'ne bir bütün olarak, taraflar ve Birleşmiş Milletler ile istişarelerde bulunma ve Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde herhangi yeni bir sondaj çalışması gerçekleşmeden, onları fırsat penceresinden tam anlamıyla yararlanmalarını ve Birleşmiş Milletler'in Genel Sekreteri tarafından masaya konan kilit meselelere yaratıcı çözümler bulunarak yakın gelecekte Kıbrıs Konferansı'nın yeniden bir araya getirilmesini teşvik etme çağrısında bulunmaktadır.



Bizler bölünmüşlüğün ardındaki sivil toplum olarak, adamızın yeniden birleşmesinde tek yol olan iki toplumlu, iki bölgeli bir Federasyon umudumuzu yaşatma yönünde kararlılığımızı ve gelecek nesiller için barışçıl bir gelecek umudumuzu yaşatacağımızı vurgularız.”