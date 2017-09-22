 “Görüşmeler başladığında destekleyeceğiz…”

Kıbrıs’taki ABD Büyükelçisi Kathleen A. Doherty, Amerikan Büyükelçiliği’ne atanan yeni yetkilileri tanıtmak üzere Elçiliğin kuzey ofisinde dün akşam düzenlediği resepsiyonda, Kıbrıs’ta görüşmeler başladığı zaman, bunu destekleyeceklerini belirtti.

ABD Büyükelçisi Kathleen A. Doherty politikacılar, sanatçılar ve gazetecilerle iş insanlarının katıldığı resepsiyonda, “Kıbrıs’ta gelişme olup olmayacağını, önümüzdeki 6-12 ay içinde göreceğiz. Görüşmeler başlarsa demeyeceğim, görüşmeler başladığı zaman bunu destekleyeceğiz” diye konuştu. Doherty, Crans Montana’daki görüşmelerin sonuca ulaşamamış olması nedeniyle düş kırıklığını da ifade etti.

Resepsiyona Misyon Başkan Yardımcılığı’na atanan Nathaniel Dean de katılarak, resepsiyondakilerle sohbet etti. Amerikan Dışişleri Bakanlığı’nda Avrupa’yla ilişkilerde uzmanlaşan, uzun yıllar Avrupa’da görev yapan ve bir dönem de Beyaz Saray’da çalışan Dean, son 25 yıldır ABD Dışişleri Bakanlığı’nda görevli. Dean kısa konuşmasında, bir aydır Kıbrıs’ta bulunduğunu ve Kıbrıs’ı ve insanlarını çok beğendiğini söyledi.

Resepsiyona ABD Büyükelçiliği Savunma Ataşeliği görevine atanan Albay Andrew Mack ve Bölgesel Güvenlik Subayı Daniel Childs da kısa birer konuşma yaptılar.