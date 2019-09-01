Görüşme sonrası açıklama yapılmadı

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis’in bu sabah 11:00’da başlayan görüşmesi tamamlandı. Lute, yaklaşık iki saat süren görüşme sonrasında herhangi bir açıklama yapmadı.

Kıbrıs’ın güneyindeki haber Kaynakları, dün akşam adaya gelen BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un bu sabah Kıbrıs Rum Başkanlık Sarayı’nda Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis’le gerçekleştirdiği görüşmenin tamamlandığını bildirdi.

Habere göre Lute, yaklaşık iki saat süren görüşme sonrasında herhangi bir açıklama yapmadı.