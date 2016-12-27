Başsavcı Yardımcı Muavini Behiç Öztürk, Hukuk Dairesi’nin Bakanlar Kurulu’na Atlas Jet Havacılık AŞ’ye 3 milyon 71 bin 149 Sterlin ödeme yapılmasına ilişkin resmi herhangi bir yazı yazmadığını, görüş vermediklerini açıkladı.

Ayşe GÜLER

Bakanlar Kurulu’nun “Resmi Gazete’de yayınlanmasını” yasakladığı bir kararla, Atlas Jet Havacılık AŞ. isimli firmaya 3 milyon 71 bin 149 Sterlin ödeme yapılmasının ardından gözler bundan sonraki sürece çevrildi.

Başsavcı Yardımcı Muavini Behiç Öztürk, Hukuk Dairesi’nin Bakanlar Kurulu’na Atlas Jet Havacılık AŞ’ye 3 milyon 71 bin 149 Sterlin ödeme yapılmasına ilişkin resmi herhangi bir yazı yazmadığını, görüş vermediğini açıkladı.

“HUKUK DAİRESİ’NİN HÜKÜMETİN İCRAATLARINA KARIŞACAK YETKİSİ YOK”… “Bakanlar Kururu karar aldı. Doğru ya da yanlış karardır diye dümdüz atlamayız” diyen Öztürk, Hukuk Dairesi’nin hükümetin icraatlarına karışacak yetkisinin olmadığına, yürütmenin işlemlerine kendilerinden görüş istenmediği sürece karışamayacaklarına dikkat çekti.

YENİDÜZEN’e konuşan Öztürk, Hukuk Dairesi’nin hükümetin icraatlarına karışacak yetkisinin olmadığına, yürütmenin işlemlerine kendilerinden görüş istenmediği sürece karışamayacaklarına da dikkat çekti.

Hatırlanacağı üzere Sayıştay, aynı konuda geçmişte karar almış, ilgili firmaya “fazla ödeme yapıldığını” belirtmiş, Hukuk Dairesi de 19 Mart 2013 tarihli raporu ile Sayıştay’ın kararına uyulmasını görüşünü ortaya koymuştu.

UBP-DP Azınlık Hükümeti Bakanlar Kurulu, 13 Aralık 2016 tarihli kararında Sayıştay ve Hukuk Dairesi’nin daha önce yayınlanan görüşlerini dikkate almadı, “KKTC Hükümetince atanan bilirkişilerin” raporuna göre hareket etti.

“Bilirkişi” olarak görevlendirilen isimlerin Fikret Çavuşoğlu ve Mehmet Darbaz’ın olduğu öğrenildi.

Bakanlar Kurulu kararında, taşıma emrinin ‘TC HÜKÜMETİ’ tarafından verildiği de belirtildi, bu ödemenin yapılması için “TC Hükümeti ile yapılan istişareler”e dikkat çekildi.



Başsavcı Yardımcı Muavini Behiç Öztürk: Savcılık görüşü doğrultusunda atılan bir adım değil

Başsavcı Yardımcı Muavini Behiç Öztürk, Hukuk Dairesi’nin Bakanlar Kurulu’na resmi herhangi bir yazı yazmadığını, Atlas Jet Havacılık AŞ’ye 3 milyon 71 bin 149 Sterlin ödeme yapılmasına ilişkin görüş vermediklerini açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Öztürk, Hukuk Dairesi’nin kendi uhdesinde araştırma yapma yetkisi olmadığını, yalnızca Hükümet’ten bu yönde bir talep gelmesi halinde konuya müdahil olarak araştırma yapabileceklerini ifade etti.

“Bakanlar Kurulu ödeme yapılmasını niye uygun gördü bilemiyoruz” diyen Öztürk, “Araştıracağımız bir şey yok. Savcılık görüşü doğrultusunda atılan bir olay yok. Ben de sizin gibi gazetelerden okudum. Sayıştay raporunu tekrardan gözden geçirdiler ve onay verdiler bilmiyorum. Bizim hiçbir katkımız yok” şeklinde konuştu.

“İzahat verilmedi, izahat da istenmedi…”

Öztürk, konuyla ilgili Hukuk Dairesi’ne izahat verilmediği gibi izahat da istenmediğini de vurguladı.

“Bakanlar Kururu karar aldı. Doğru ya da yanlış karardır diye dümdüz atlamayız” diyen Öztürk, Hukuk Dairesi’nin hükümetin icraatlarına karışacak yetkisinin olmadığına, yürütmenin işlemlerine kendilerinden görüş istenmediği sürece karışamayacaklarına dikkat çekti.

Atlas Jet’e hangi tarihlerde, ne kadar ödeme yapılmıştı?



- 15 Temmuz 2011: 9 milyon 500 TL

- 6 Ekim 2011: 5 milyon TL

- 11 Nisan 2012: 5 milyon TL

- 1 Haziran 2012: 2 milyon TL



Karar neydi?

Bakanlar Kurulu, 13 Aralık 2016 tarihli toplantısında Sayıştay ve Hukuk Dairesi kararlarını görmezden geldi, ‘Bilirkişi Raporu’na göre Atlas Jet’e “kaynak buldukça” ödeme yapılmasını emretti.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

“Bakanlar Kurulu Resmi Gazete’de yayımlanmaması kaydıyla Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) yolcularının Atlas Jet tarafından taşınması ile ilgili olarak, Atlas Jet ile ilgili ortaya çıkan anlaşmazlığı gidermek üzere KKTC Hükümeti tarafından atanan bilirkişi raporuna göre, ödenmeyen boş koltuklar ile Atlas Jet Havacılık A.Ş tarafından KTHY aleyhine İngiltere’de açılan davalar sonucu ödenen cezaların Atlas Jet A.Ş’ne ödenebilmesi için, KTHY yolcularının taşınabilmesi için taşıma emrini vermiş olan TC Hükümeti ile yapılan istişareler sonucu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ödeme emri konusunda görevlendirilmesine, Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı’nın kaynak buldukça uygun göreceği bir kalemden Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından 3.071.149.63 STG’nın ödenmesi hususunda yetkili kılınmasına karar verdi.”

Karara göre ödeme “Maliye Bakanlığı kaynak buldukça” yapılacak ve “uygun görülen bir kalemden” Ekonomi ve Enerji Bakanlığı eliyle gerçekleşecek.



