Görüş alış verişi yapıldı

KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Ahmet Sütcü, Asbaşkan Alişan Şenol ve Eğitim Birimi Başkanı Osman Emiroğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF CEO'su Ömer Onan'a yaptıkları nezaket ziyaretiyle yeni oluşan yönetim kurulunun gelcek planlamaları ve oluşturulacak işbirliği ortamı ile ilgili görüş alış verişinde bulundular.

Detaylı sunumla bilgi verildi

KKTC basketboluna her konuda tam destek verebileceklerini belirten Hidayet Türkoğlu ve ekinine federasyon faaliyetlerinin mevcut durumu ve gelecek planlamalarıyla ilgili detaylı bir sunum yapıldı. 2 saati aşan görüşme sonrasında özellikle lig pazarlama, sponsorluk ve marka yönetimi konularında ortak çalışma grupları oluşturma, Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi’nin tanıtımı ve güncel platformlarda yer alması, gelişim liglerinin Anadolu grubunda yer alacak KKTC takımlarına destek ve istatistik uygulamaları konusunda işbirliğine karar verildi.

Aralık ayında Onan adaya gelecek

Bir konferansa katılım amacıyla Kıbrıs’a gelecek olan Ömer Onan’la birlikte gelecek ekiple ilk çalışma grubunun oluşturlması hedefleniyor. Görüşmede ayrıca antrenör ve hakem eğitimlerinde üst düzeyde desteğin devam edeceği ve TBF’nin faaliyetlerine Kıbrıs’tan gidecek olanlara olanak yaratılması da gündeme geldi. Başkan Ahmet Sütcü son derece faydalı geçen görüşme sonrasında Hidayet Türkoğlu’nu en kısa sürede adada görmek istediklerini belirtti ve bir organizasyon davet etti.