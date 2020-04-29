“Görüntülü konuşma imkânı sağlandı”

İçişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada mahkum ve tutukluların aileleriyle görüntülü konuşmasının sağlandığını açıkladı.

Merkezi Cezaevinde bulunan tutuklu ve mahkumların sağlığının korunmasına yönelik, Koronavirüse karşı ilk günden itibaren ciddi önlemler aldığını belirtti. Yapılan açıklamada, Sivil Savunma Teşkilatı’nın verdiği destekle de cezaevinin her köşesinde düzenli şekilde dezenfekte ve hijyen çalışması yapıldığının altı çizildi. Cezaevinde dezenfekte ve hijyen çalışmaları belli periyotlarla yapılmaya devam edildiği ifade edildi.

Açıklama şu şekilde:

“Bakanlığımızın, COVİD-19 tedbirleri kapsamında almış olduğu kararlar neticesinde, 10 Mart 2020 tarihi itibariyle, cezaevinde yapılan açık görüşler durdurulmuş, acil avukat görüşleri ise kapalı görüş şeklinde yapılmıştır. Bu durum devam ederken uluslararası mevzuatlara uygun hareket edilmiş, mahkum ve tutukluların aileleriyle telefon görüşmeleri 24 saat esasına göre genişletilmiştir.

Uzun süredir aile ve yakınlarıyla görüntülü görüşme imkanı bulamayan mahkum ve tutuklulara yönelik tedbirler elden bırakılmadan, online sistem üzerinden görüntülü görüşme imkanı sağlamak amacıyla merkezi cezaevinde yürüttüğümüz teknik çalışma tamamlamış, tutuklu ve mahkumların aileleriyle online görüntülü konuşma imkanı da yaratılmıştır.

30 Nisan 2020 tarihi itibariyle, cezaevi idaresinin belirlediği gün ve saat aralığında mahkum ve tutuklular online olarak aileleriyle görüntülü konuşma yapabileceklerdir. Buna göre; mahkumlar için görüntülü görüşme günleri haftanın üç günü Pazartesi-Çarşamba-Cuma, tutuklular için ise haftada iki gün Salı ve Perşembe olmak üzere 09.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Mahkum ve tutuklu aileleri, kurulan online sistemin işleyişi ve nasıl görüntülü görüşme yapacakları konusunda bilgi almak için mesai saatleri içerisinde 0533 862 02 39 numaralı telefonu arayarak cezaevi idaresinden destek alabileceklerdir.

Toplum olarak bu zor dönemden başarıyla geçtiğimiz şu günlerde bakanlığımız; cezaevinde, mahkum, tutuklu ve çalışanların sağlığının korunmasına yönelik alınan tedbirleri elden bırakmadan çalışmalarını sürdürmektedir. Cezaevinde normalleşme süreci kapsamında, Sağlık Bakanlığından alınacak uzman görüşü doğrultusunda ilk etapta kapalı görüşler planlı ve tedbirli bir şekilde başlayacaktır. Bu bağlamda uluslararası mevzuatlara uygun şekilde mahkum hakları gözetilerek, cezaevinde sağlığın korunmasına yönelik COVİD-19’a karşı verdiğimiz mücadele devam etmektedir.”