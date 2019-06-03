Görüntüler cep telefonunda bulundu

Lefkoşa’da sakin Ş.Ö., kız arkadaşının görüntülerini gizlice çekip, internette yayınladığı gerekçesiyle tutuklanmasının ardından teminat maksatlı dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ayça Soykara, zanlı Ş.Ö. 30.05.2019 tarihinde 13.20 raddelerinde konu videoyu Facebook Messenger üzerinden arzusu hilafında başka şahıslara göndermek suretiyle özel hayatın gizliliğini ifşa ettiğini anlattı. Ayni gün zanlı Ş. Ö.’nün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereğince tutuklandığını söyleyen Soykara, zanlının tasarrufunda bulunan I phone 7 model cep telefonu emare olarak zapt edildiğini anlattı. Polis memuru Soykara, konu cep telefonu içerisinde müştekiye ait uygunsuz görüntüler ve resimler olduğunu belirterek, zanlının gönüllü ifade verip işlemiş olduğu suçu itiraf ettiğini söyledi. Soykara, meseleyle ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.