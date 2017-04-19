‘Gorno Tepesi’ YİM’in gündeminde…

Lapta-Karşıyaka’da bulunan Gorno Tepesi’nin belediyeye kiralanarak, bölgeye teleferik kurulması Yüksek İdare Mahkemesi’ne (YİM) taşındı.

Gorno İnisiyatifi Bakanlar Kurulu kararının yürütmesinin durdurulması ve ileri işlem yapılmaktan men edilmesi için dün ara emri talebiyle YİM’e başvurdu.

Ara emri talebine ilişkin dava bugün görüşülecek.

Hatırlanacağı üzere proje, kamuoyunda tepkilere ve eylemlere neden olmuştu.

CTP tarafından oluşturulan Çalışma Grubu’nun yaptığı araştırmalarda Bakanlar Kurulu kararında yer alan parsel numaralarının yanlı olduğu saptanmış, kararın geçersiz olduğu vurgulanmıştı.

Projenin ÇED Raporu’nun bulunmadığı da ortaya çıkmış, arazinin özel kişilere devredilmesi veya uzun vadeli kiralanmasının da yasal olmadığı belirlenmişti.