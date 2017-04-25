‘Gorno Tepesi’ davası, 3 Mayıs Çarşamba’ya kaldı…

Lapta-Karşıyaka’da bulunan Gorno Tepesi’nin belediyeye kiralanarak, bölgeye teleferik kurulması nedeniyle Yüksek İdare Mahkemesi’ne yapılan ara emri duruşması 3 Mayıs Çarşamba gününe ertelendi.

Peri Hakkı huzurunda dün görüşülen duruşmada, Bakanlar Kurulu’nun konuyu değerlendirmeye alacağı öğrenildi.

Mahkemede aktarılan olgular ışığında duruşma 3 Mayıs Çarşamba gününe erteledi.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz duruşmada Avukat Emre Efendi, 28 Kasım 2016 tarihli Bakanlar Kurulu kararında yer alan parsellerin yanlış olduğunu söyleyerek, Lapta’da olan parsellerin Karşıyaka’daymış gibi geçirildiğini kaydetmişti.

Efendi, Tapu ve Kadastro Dairesi’nde alınan orijinal yer haritasında Gorno Tepesi ile ilgili parsel numarası yazmadığını ifade ederek, buna rağmen Lapta Belediyesi tarafından Şehir Planlama Dairesi’ne sunulan ve Bakanlar Kurulu kararında gösterilen haritaya sonradan bilgisayar ortamında parsel numarasının eklendiğini, böylece sahte davranışta bulunulduğunu aktarmıştı.