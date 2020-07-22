Görneç ile Kalavaç arasındaki toprak yol asfaltlanıyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Görneç ile Kalavaç arasındaki toprak yolun düzenlenmesi ve altyapısıyla birlikte asfaltlanması için Karayolları Dairesi’ne çalışma başlatma talimatı verdi.

Bakanlığından yapılan açıklamada, Görneç ile Kalavaç arasındaki yolun kış aylarında kullanılmaz hale gelmesi nedeniyle söz konusu güzergah üzerinde tarlası olan çiftçilerin ulaşımda zorluk yaşadığı belirtildi; iki köy arasında doğrudan ulaşımı da mümkün kılacak yaklaşık üç kilometre uzunluğundaki yol için ilk etapta Karayolları Dairesi tarafından bir keşif çalışması yapılacağı kaydedildi.

Bölgeye inceleme ziyareti yapan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, yol üzerinde bu yıl iyileştirme çalışması yapılmasının hedeflendiğini, yolun yeniden yapımının ve Görneç Üçşehitler Stadyumu yakınlarında bulunan bir yolda meydana gelen tahribatın tamirinin, Karayolları Dairesi’nin 2021 projeleri arasında yer alacağını ifade etti.

Bakan Atakan’ın gerçekleştirdiği yerinde tespit ziyaretine Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, Görneç Muhtarı Nevzat Akçagil ve Karayolları Dairesi Müdürü Serhan Kazmacı da katıldı.