“Görme engelliler için akıllı baston “

Sağlık Bakanı Filiz Besim, 2000 Yılında Türkiye’de kurulan ve uluslararası bir kuruluş olan Young Guru Academy ( YGA) ‘nın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Sinan Yaman ve beraberindeki heyeti kabul etti. Yaman, YGA’nın kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluş̧ olduğunu belirterek faaliyetleri ile ilgili bilgiler aktardı.

Görüşmede Bakan Besim’e görme engellilerin hayatına büyük kolaylık getirecek, akıllı bastonların sunumu yapıldı. Görme engelliler için tasarlanmış, akıllı baston dağıtımının Mayıs ayında gerçekleşmesi için çalışmalara başlandı. KKTC’de ilk kez böyle bir uygulamaya gidilecek.

Yaman: Görme engellilerin yaşamını değiştirmek hedeflerimiz arasında

YGA’nın vicdanlı ve donanımlı gençler yetiştirdiğini belirten Yaman, içinde yaşadıkları toplumun sorunlarına duyarlı YGA’lıların bu sorunların çözümüne yönelik dünya çapında inovasyonlar geliştirdiklerini söyledi.

Görme engellilerin yaşamını değiştirmek ve teknoloji temelli sosyal inovasyonlar yapmanın hedefleri olduğunu kaydeden Yaman, görme engelliler için KKTC’de önemli bir projeyi hayata geçirmek istediklerini belirtti.

Besim: Bilimsel açıdan önem teşkil eden projelere katkı koymaya hazırım

Sosyal sorumluluk projelerinin önemine değinen Bakan Besim, bilimsel buluşlar yapmak, sağlığı ilgilendiren ve bilimsel açıdan önem teşkil eden projelere katkı koymaya hazır olduğunu söyledi.

Sağlık alanında mesleki anlamda önemli olanın topluma nelerin sunulduğu olduğunu anımsatan Besim, bu projede hayal ortağı olmaya hazır olduğunu belirtti.

Besim, görme engellilerin hayatını büyük ölçüde değiştirebilecek bu kampanya için ilgili kesimlerin de desteğiyle önemli bir adım atılabileceğini vurguladı.

WeWALK, yani görme engelliler için tasarlanmış akıllı bastonun tanıtımının yapıldığı görüşmede, bu baston sayesinde engel algılamada göğüs ve baş hizasında önlerine çıkabilecek tabela, direk, ağaç dalı gibi engelleri kolaylıkla algıladığı ve uyardığı belirtildi.

Görme engellilerin hayatında önemli bir kolaylık sağlayacak, akıllı baston dağıtımının Mayıs ayında gerçekleşmesi için çalışmalara başlandı. KKTC’de ilk kez böyle bir uygulamaya gidilecek.