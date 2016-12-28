Toplumsal sosyal sorumluluk anlayışına vermekte olduğu özel önem çerçevesinde Raif Denktaş Özel Eğitim Okulu’nda öğrenim gören çocuklar için 2016 yılında proje bazlı etkinlikler düzenleyen Near East Bank, etkinliklerden elde ettiği gelirin tümünü çocuklara aktardı.

Genç müzisyen öğrenci gençlerin oluşturduğu ‘ Parlayan Yıldızlar’ topluluğunun Bellapais Manastırı’nda verdiği konserlerden elde edilen geliri görme engelli 15 çocuğun hesaplarına bölüştüren Near East Bank görevlileri, çocuklara aileleri aracılığıyla hesap defterlerini dağıtarak yeni yıla mutlu bir başlangıç yapmalarını sağladı. (Lha)