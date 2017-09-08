Görkem hâlâ uyutuluyor!

Çamlıköy’de 4 Eylül’de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 18 yaşındaki Görkem Bolçocuk’un hayati tehlikesi devam ediyor. YENİDÜZEN’e bilgi veren Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı, Görkem Bolçocuk’un halen solunum cihazına bağlı olarak uyutulmaya devam ettiğini, hayati tehlikesinin sürdüğünü açıkladı.

Hatırlanacağı üzere Lefke’de sakin 18 yaşındaki Görkem Bolçocuk, Çamlıköy’de toprak yolda HD 101 plakalı salon araç ile doğu istikametine süratli ve dikkatsiz seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip, yolun sağında bulunan zeytin ağacına çarparak takla atmıştı.

Kaza sonucu ağır yaralanan Bolçocuk Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanes’ne kaldırılarak yoğun bakım servisinde müşahede altında alınmıştı. Aynı araçta yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki Ali Avcı ve 18 yaşındaki Niyazi Akkurt hafif yaralanmıştı.