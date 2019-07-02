Görgü tanıkları konuştu: "Köyün içine düşse, facia olacaktı"

YENİDÜZEN HABER MERKEZİ

Polis incelemesi sürerken, Dikmen ve Taşkent’te bölge sakinleri yaşananları detaylı şekilde anlattı, “Köyün içine düşse facia olacaktı” dedi.

Taşkent sakini Behçet Erişken, Kanal SİM özel yayınında “3 kez patlama oldu. Ateş topu gibi kıpkırmızı ışık vardı. Şapka şeklindeydi, döne döne geldi” şeklinde konuştu.

Erişken, “Çocuklarımız çok korktu. Görüntünün şokundayız” şeklinde konuştu.

Erişken şunları anlattı: 3 kez patlama oldu. İlk düştüğünde yüksek bir patlama duyduk. Ama havadayken de bir gürültü duyduk. Bir yerlere çarparak geliyordu. Döne döne ilk etapta helikopter zannettim. İçeriye girdik. Ardından komşular yangın çıktığını söyledi. Ateş yükseldi, sonra yetkililer geldi. Küçük bir cisim olduğunu söylerler. Çok süratli geçti. 40 saniye gördük… Olay yerine gidemedik. Dışarıya çıktım. Şapka şeklinde ışık, döne döne geldi. Pervane sesini duyunca helikopter düştü zannettim. Bayağı aşağıdaydı. Çok büyük bir facia yaşanabilirdi. Köyün içine düşse facia yaşanacaktı. Dağın üstünden, kuzey batıdan geldi. Dikmen ile bizim aramızdan geldi. Çocuklarımız çok korktu. Çok büyük uğultu ile geldi. İlk etapta havanın gürlediğini zannettik. Görüntünün şokundayız.”

Kaşifoğulları: 2-3 dakika sonra patladı

Mustafa Kaşifoğulları, Taşkent’e düşen parçanın 2-3 dakika sonra patladığını söyledi, “Bir gürültü duyduk. Başka da bir şey yok. Düştükten sonra 2-3 dakika sonra patladı” dedi.

Kaşifoğulları,“Akşam saat 00.15 civarlarında bir gürültü duydum uçak sesi gibi. Baktığım zaman bir cisim hızla aşağıya doğru düşüyordu sarı renkli bir şeydi ve iki zeytin ağacı arasından yere çakıldı. İlk önce bir toz duman çıktı bir patlama oldu ve yangın başladı. Hareketlilik artınca olay yerine yöneldik yangın artınca ambulans itfaiyeyi aradık polisler geldi askerler geldi” dedi.

Değer Akansel: Gürültüyle evler sallandı

Dikmen’de füze parçasının bulunduğu ve yakınlarındaki evler polis tarafından boşaltılırken, görgü tanığı Değer Akınsel, YENİDÜZEN’e konuştu, bir gürültüyle evlerin sallandığını söyledi, “Dışarıya çıktık, cihazı gördük” dedi. Akınsel şöyle konuştu: Ayaktaydım, televizyon izliyordum. Bir gürültüyle evler sallandı. Dışarı çıktık ışıkları yaktık. Bu cihazı gördük. Bir sallantı oldu. Sesi önce duyduk, düştüğü anda gürültü geldi, bir hava akımı oldu.

Kadir Akınsel: “Bomba uzmanları geldi, incelendi ama…”

Dikmen’deki cismin düştüğü eve komşu olan ve evleri boşaltılan Kadir Akınsel, yaşanan korku dolu anları şöyle anlattı:

“Akşam odamda yatırken bir gürültüyle dışarıya koştum. Yan komşunun bahçesine bir şey düştü diye duyduk. Polisi aradılar, hemen gelip baktılar. Taşkent’le bağlantılı bir durum olduğunu düşündüler. Bomba uzmanları geldi, incelendi ama ne olduğu anlaşılmadı. Burada dört evi polis boşalttı. Ne olduğunu anlayamadık bile… Tehlikelidir, uzak durun dendi, evlerimizden çıktık.”

Salih Akınsel: “Çok korkunçtu, Allah’tan evimize vurmadı, çok şanslıydık”

Can kaybı olmamasını ‘şanslıydık’ diyerek değerlendiren bir başka bölge sakini Salih Akınsel ise; “Dışarıdaydım, 12’de eve geldim yatıyordum, önce bir sürtünme sesi, ardından art arda patlama, bir sarsıntı oldu. Baktım herkes dışarıda. Top düştü dediler, polisler geldi. Taşkent’te yangın başladı, sanırım hepsi bağlantılı. Bize polis fazla yaklaşmayın dendi, yaklaşmadık, evlerden çıkıyoruz. Dört tane ev boşaltıldı. Çok korkunçtu, Allah’tan evimize vurmadı, çok şanslıydık, Allah acıdı bizi…” dedi.

Yıldız Kaşifoğulları: “Uçak düştü sandık”

“Gece yarısına gelirken, bir gürültü duyduk. Tavan sallandı uçak olduğunu düşündük bazen uçak alçak geçince olur ama bu bambaşka bir sallantıydı. Dışarıya bakınca babam bir şeyin düştüğünü uçak olduğunu tahmin ettiğimiz bir cismin alev alev ortalığı yaktığını gördük. Koştuk her yeri aradık, dışarı koştuk belki orda yardıma ihtiyacı olan var mı diye düşündük. Çok karanlıktı füze olduğunu düşünmedik. Düşüş anına babam şahit oldu. Uğultu gibi bir sesti.”

Kazım Makinistoğulları: “Patlama sesine uyandık”

“Gece yarısı gibi bir gürültü duyduk patlama sesi geldi dinamit patladığını sandık olay yerine koştuk olayı anlamaya çalışırken, polis ve askerler geldi. Uzun süre ne olduğunu anlayamadık. Her şeyi sabah öğrendik.”

Ersoy Taluğ: “Büyük felaket atlattık”

“Ben gece yarım olmuştu yattığımda eşim hala temizlik yapardı. Saat 01.00’e doğru şiddetli patlama oldu 3 patlama daha oldu eşim uçak düştü diye beni kaldırdı hemen olay yerine koştuk. Arazi yanıyordu, patlamayı duyan olay yerine koştu. Füzeyi hiç düşünmedik uçak olduğunu tahmin ediyorduk. Bu olay yangın gibi değildi. Bekledik telaşla endişeyle sabaha doğru kaçtık. Televizyonda yayın vardı. Oradan öğrendik ne olduğunu 1974 yılından sonra ikinci bir acı düşecekti köyümüze büyük felaket atlattık.”

Fatoş Rado: “Sabahlara kadar uyumadık”

“Çocuğum evde değildi onu merak ettim eve gelmesini bekliyordum telefonu aldım çocuk beni arar ve köyde ne olup bittiğini sordu. Uçak düştüğünü sandık ateş vardı yangın çıkmıştı. Ses duymadık herkes olay yerine gittik sabahlara kadar uyumadık çok az mesafe bizim eve düşebilirdi. Büyük bir facia atlattık.”

Siyam Aksertel: “Siren seslerine uyandık”

“Gece yarısı köyün içinde siren sesleri vardı dışarı çıktım ambulanslar vardı yangını görünce olay yerine koştuk sabah öğrendik her şeyi.”

Muhtar Aşandır: Alevler yükseldi, itfaiyeyi ve polisi aradık

Öte yandan Yukarı Taşkent Muhtarı Durmuş Aşandır, saat 00.30-01.00 arasında bir gürültü duyduğunu, ardından da alevlerin yükseldiğini ifade ederek, şöyle konuştu: Sesi duyduk… Çıktık baktık. Alevler yükseldi. İtfaiye, polisi aradık. Erken müdahale edilsin diye… Elçi, Cumhurbaşkanı, GKK Komutanı bölgeye gelerek, bilgi aldı. Son edindiğimiz bilgi, cismin füze olduğuna dair.