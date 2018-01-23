"Görevlendirme en kısa sürede"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi’nde dün gerçekleştirilen yemin töreninin ardından bugün, Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen parti liderleriyle hükümeti kurma çalışmaları kapsamında görüştü. Cumhurbaşkanı Akıncı sırasıyla, UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’yı kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin genel başkanları Cumhurbaşkanı’na hükümet kurma konusundaki görüşlerini ve çalışmalarının hangi aşamada olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Akıncı’nın, bu görüşmeler çerçevesinde, gerektikçe parti genel başkanları ile teması sürdürerek hükümet kurma görevlendirmesini kısa sürede yapacağı bildirildi.