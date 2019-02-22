‘Görevi kötüye kullanma’ ve ‘ön izin alınmaksızın çalışma izni çıkarma’, Ünverdi’ye dava!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olduğu dönemde, Özel Kalem Müdürü Aytaç Çaluda ile birlikte ön izni olmayan, ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu kişilerle ilgili yasaya aykırı işlem yaptıkları belirlenen Şerife Ünverdi aleyhinde yargı süreci başladı.

15 Mayıs 2013 ila 31 Mayıs 2013 tarihlerini kapsayan dönemle ilgili Başsavcılık raporuna da yansıyan, ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘ön izin alınmaksızın çalışma izni çıkarma’ suçlamalarına yönelik dava tebligatı Ünverdi’ye yapıldı.

Davanın Mart ayı içerisinde görüşüleceği öğrenildi.

Öte yandan dokunulmazlığı kaldırılan, UBP Milletvekili Aytaç Çaluda hakkındaki dava tebligatının henüz yapılmadığı da elde edilen bilgiler arasında yer alıyor.

Ünverdi YENİDÜZEN’e doğruladı…

Eski bakan Ünverdi ise dava tebligatının kendisine yapıldığını doğruladı.

Kısa bilgi veren Ünverdi, “Daba tebliagatının yapıldığı doğrudur. Ancak ne zaman görüşeleceğini bilmiyorum” dedi.