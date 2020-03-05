‘Görevi kötüye kullanma’ davası sürüyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olduğu dönemde, Özel Kalem Müdürü Aytaç Çaluda ile birlikte ön izni olmayan, ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu kişilerle ilgili yasaya aykırı işlem yaptıkları belirlenen Şerife Ünverdi ve dokunulmazlığı kaldırılan Aytaç Çaluda bugün yeniden mahkeme huzurundaydı.

Avukatlar, Meclis’in Çaluda’nın dokunulmazlığının kaldırılması kararına göre Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasının önünü açmadığını savundu, mahkeme Meclis raporu ile ithamnamenin incelenmesi için ertelendi.

Yine erteleme…

Yargıç Şevket Gazi’nin huzurunda görüşülen davada savcı Behrat Mavioğlu ve avukatlar Mustafa Asena ile Serhan Çınar hazır bulundu. Avukatlar, dosyayı incelemek için davanın ertelenmesini talep etti. Yargıç Şevket Gazi, davayı 5 Mart Perşembe gününe erteledi.

‘Dokunulmazlığın kaldırılması, yargılanmanın önünü açmadı’

Avukatlar, Meclis’in Çaluda’nın dokunulmazlığının kaldırılması kararına göre Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasının önünü açmadığını savundu.

Davada Savcı Behrat Mavioğlu, Cumhuriyet Meclisi’nin zabıtlarının ve Meclis raporu ile ithamnamenin incelendiğini beyan ederek, davanın ertelenmesini talep etti. Yargıç Şevket Gazi, davayı 13 Mart’a erteledi.

15 Mayıs 2013 ila 31 Mayıs 2013 tarihlerini kapsayan dönemle ilgili Başsavcılık raporuna da yansıyan, ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘ön izin alınmaksızın çalışma izni çıkarma’ suçlamalarına yönelik dava kapsamında, dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili Aytaç Çaluda ve dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi, 13 Mart’ta yeniden mahkeme huzurunda olacak.