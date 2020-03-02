‘Görevi kötüye kullanma’ davası başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olduğu dönemde, Özel Kalem Müdürü Aytaç Çaluda ile birlikte ön izni olmayan, ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu kişilerle ilgili yasaya aykırı işlem yaptıkları belirlenen Şerife Ünverdi ve dokunulmazlığı kaldırılan Aytaç Çaluda aleyhinde yargı süreci başladı.

15 Mayıs 2013 ila 31 Mayıs 2013 tarihlerini kapsayan dönemle ilgili Başsavcılık raporuna da yansıyan, ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘ön izin alınmaksızın çalışma izni çıkarma’ suçlamalarına yönelik dava kapsamında, dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili Aytaç Çaluda ve dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi, bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıktı.

5 Mart Perşembe gününe ertelendi…

Yargıç Şevket Gazi’nin huzurunda görüşülen davada savcı Behrat Mavioğlu ve avukatlar Mustafa Asena ile Serhan Çınar hazır bulundu.

Mavioğlu, Başsavcılıkta memur olan Ceren Kalfaoğlu Aksun’u tanık olarak dinletti. Aksun, milletvekili Aytaç Çaluda’nın dokunulmazlığının kaldırılması kararını içeren belgeleri mahkemeye sundu. Savcı, ithama hazır olduğunu belirtti.

Avukatlar, dosyayı incelemek için davanın ertelenmesini talep etti. Yargıç Şevket Gazi, davayı 5 Mart Perşembe gününe erteledi.