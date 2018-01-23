"Görevi Hüseyin Özgürgün’e vermesini söyledik"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bugün 3 saatini siyasi parti başkanlarına ayırdı.

Cumhurbaşkanlığı’nda peş peşe gerçekleşen görüşmelerde Akıncı, Meclis’te temsil edilmeye hak kazanan siyasi partilerin başkanlarıyla görüştü.

Akıncı, görüşmelerle ilgili açıklama yapmazken, parti başkanları çıkışta konuştu.

Akıncı bugünkü son kabulünde YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, YDP milletvekili Bertan Zaroğlu ve YDP’den Turan Büyükyılmaz ile bir araya geldi.

Arıklı görüşme sonrasında basına açıklama yaparak, soruları yanıtladı, Akıncı’ndan teamülleri bozmayarak hükümeti kurma görevini seçimden birinci parti olarak çıkan UBP’ye vermesini istediğini söyledi.

Dünkü olaylarla ilgili de açıklama yapan Arıklı, “Bu olayların savunulacak herhangi bir yönü yok ama siz bir tarafın yaptığı eylemi anlayışla karşılarsanız dünkü sonuçların olmasına da zemin hazırlamış olursunuz” dedi.

Arıklı, güvenlik önlemleri konusunda da değerlendirme yaparak, polisi anlamakta zorluk çektiğini kaydetti.

Koalisyonla ilgili soruları da yanıtlayan Arıklı, “Şimdiye kadar, herhangi bir siyasi partiyle direk görüşme içinde olmadık. UBP DP ve YDP 26 ediyor. Diğer taraf da 27. UBP DP ve YDP niye olmasın? Bunları konuşuruz” dedi.

Erhan Arıklı, açıklamasında ilk olarak Akıncı ile görüşmelerinin içeriğine değindi.

Arıklı, Cumhurbaşkanı ile görüşmelerinde hem hükümetle ilgili gelişmeleri hem de dünkü nahoş olayları değerlendirdiklerini söyleyerek şöyle devam etti:

“Sayın Cumhurbaşkanına ‘teamüller gereği bu görevi lütfen Sayın Hüseyin Özgürgün’e verin, kurar veya kuramaz ama siz bu görevi Özgürgün’e değil de bir başka şahsa verirseniz teamülü bozmuş, istemediğiniz bir tartışmaya girmiş olursunuz’ dedik. Biz hükümette olur veya olmayız, şartlar son derece açık. ‘Bulun 24’ü gelin’ dedik. Ayrıca erken seçim istediğimizi defalarca dile getirdik. Erken seçim değil de bir icraat hükümetine girmemiz teklif edilirse onun da şartları belli. Biz 15 Aralık 2017’de noter huzurunda toplum sözleşmesi imzaladık. ‘Kurulması muhtemel koalisyon ortaklarımıza toplum sözleşmesini göstereceğiz, icraata koyup koymama şansını biz verip vermeyeceklerini soracağız’ dedik. Şayet bize bir teklif gelirse, erken seçim hükümeti mi icraat hükümeti mi ona bakacağız. Erken seçim hükümeti ise hiçbir problemimiz yok. İcraat hükümetiyse toplum sözleşmemiz açık ve net.”

“Dünkü nahoş olaylarla ilgili üzüntülerimizi Sayın Cumhurbaşkanı’na ilettik” de diyen Erhan Arıklı, şunları kaydetti:



Cumhurbaşkanımızla hükümet ile ilgili gelişmeleri hem de dünkü nahoş olayları değerlendirdik. Cumhurbaşkanı Akıncı’ya teamüller gereği görevi Hüseyin Özgürgün’e vermesini söyledik. Kurar veya kuramaz… Ama siz kalkar da Hüseyin Özgürgün’e değil de başkasına verirseniz teamülü bozmuş olursunuz. İstemediğiniz bir tartışmanın içerisine de girmiş olursunuz dedik. Şartlarımız son derece açık. Daha önce erken seçim istediğimizi söyledik. Erken seçim değil de icraat hükümetine girmemiz teklif edilirse şartları bellidir. Toplum sözleşmesi imzaladık, muhtemel koalisyon ortaklarına bu toplum sözleşmelerini göstereceğiz dedik. Teklif gelirse erken seçim hükümeti mi icraat hükümeti mi ona bakacağız. Erken seçim hükümeti ise hiçbir problemimiz yok. İcraat hükümeti ise toplum sözleşmemiz açık ve net. Dünkü nahoş olaylarla ilgili üzüntülerimizi dile getirdik. Afrika Gazetesi, Meclis önü ve içinde yaşanan olayların bir sonuç olduğunu, nedenlerini irdelemeden sonuca odaklanmanın doğru olmadığını söyledik. Bilişim Yasası’nın bir an önce hayata geçmelidir. Sosyal medyada yapılan yorumların toplum arası kamplaşmayı giderek arttırdığını, geçmiş Meclis’in Bilişim Yasasını uygulamaya koymadığını hatırlattık, 6 siyasi parti liderini davet ederek, ön ayak olmasını, Bilişim Yasası’nı gündeme getirdik. Cumhurbaşkanı bize hükümet kurma görevini verme konusunda birkaç gün içerisinde bu konuda adım atacağını söyledi. Anladığım kadarıyla 4’lü koalisyonun bir noktaya gelmesini bekliyoruz. Hükümeti kurmaya hazırız derse, onların mutabakatını bekleyecek ve görevlendirmeyi yapacak. Orda bir çatlak olursa, diğer tarafa dönecek. Biz hiçbir görüşme yapmadık. UBP-YDP-DP koalisyonu da olabilir… Niye olmasın, oturur konuşuruz. Anayasa elbette bir takım kurallar koyuyor, ama teamüller de Anayasa’nın çizdiği yolda belli kuralları belirliyor. 1995’te Kurucu Cumhurbaşkanımız UBP Genel Başkanı’na değil de, Olgun Paşalar’a görevi vermişti. Çok ciddi kaos yaşanmıştı. Olgun Paşalar’ın siyasi hayatı noktalandı. Dünkü olayları savunacak bir şey yok. Kötü olan şey herkes için kötü olmalı. Bir tarafın yaptığı eylemleri hoş Polisi anlamakta güçlük çektik, neden gerekli tedbirleri almadı. Bu konuda PGM Müdürü açıklama yapacaktır…

“Gerek Afrika Gazetesi önünde, gerek Meclis önünde, gerekse Meclis’in içinde yaşanan olayların bir sonuç olduğunu, geçmişte bu sonucu doğuran bazı nedenler olduğunu, bu nedenleri irdelemeden, konuşmadan sadece sonuca odaklanarak kanaate varmanın ya da yorum yapmanın doğru olmadığını söyledik. Bilişim Yasası’nın bir an önce geçirilmesi gerektiğini söyledik. Sosyal medyada yapılan yorumların toplumlararasındaki kamplaşmayı giderek artırdığını, geçmiş dönemdeki Meclis’in bir türlü Bilişim Yasası’nı uygulamaya koymadığını hatırlattık. Sayın Cumhurbaşkanından Bilişim Yasası’nı gündeme getirmesini istedik. 6 siyasi parti liderini en kısa sürede davet ederek bu konuda bir mutabakat sağlanmasını ve bunun için ön ayak olmasını rica ettik.”

YDP’nin hükümet kurma görevinin UBP’ye verilmesini istemesine Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ne yanıt verdiğinin sorulmasıyla ilgili Arıklı şunu belirtti:

“Sayın Cumhurbaşkanı, değerlendireceğini, birkaç gün içinde bu konuda adım atacağını söyledi. Ama zannediyorum, Sayın Akıncı 4’lü görüşmelerin bir noktaya gelmesini bekliyor. Şayet, 4 partinin lideri ‘biz hükümeti kurmaya hazırız’ derse onların mutabakatını bekleyecek ve görevlendirmeyi yapacak. Orada bir çatlak olursa diğer tarafa yönelecek, benim tahminim bu yönde.”

YDP’nin UBP ile koalisyon konusunda görüşüp görüşmediğinin sorulması üzerine Arıklı, “Hayır. Biz hiçbir görüşme yapmadık. Şimdiye kadar, herhangi bir siyasi partiyle direk görüşme içinde olmadık” şeklinde konuştu.

UBP-DP-YDP koalisyonun mümkün olup olmadığının sorulmasıyla ilgili Erhan Arıklı, “Olabilir. Bunları konuşuruz. Teamüllerin bozulmaması gerektiğini özellikle belirtiyoruz. UBP DP VE YDP 26 ediyor. Diğer taraf da 27. Niye olmasın?” ifadelerine yer verdi.

Bir soru üzerine Anayasanın birtakım kurallar koyduğunu ama teamüllerin de belli kuralları belirlediğini ifade eden Arıklı, şunları da ekledi:

“Geçmişte, 1995’te, Kurucu Cumhurbaşkanımız hükümeti kurma görevini UBP’nin genel başkanına değil de Anayasa gereği milletvekiline, Olgun Paşalar’a vermişti. Bu konuda ciddi bir kaos yaşanmış, Paşalar’ın siyasi yaşamı noktalanmıştı. Bu nedenle hem temayüller hem de teamüller önemli.”

“Dünkü olaylar yaşananların bir sonucu” açıklamasının sorulması üzerine Erhan Arıklı, şunları kaydetti:

“Dünkü olayların savunulacak herhangi bir yönü yok ama bazı kesimler, ‘benim eylemcim iyidir, benim eylemcim başbakanlığın kapılarını kırabilir, benim eylemcim Meclis’e girip Meclis’i dağıtabilir, benim eylemcim küfür de edebilir onlara sözüm yok ama karşı taraf bunu yaparsa kıyameti koparırım’ düşüncesi içinde olmamalı. Kötü olan herkes için kötü olmalı. Dolayısıyla bir tarafın yaptığı eylemi, nahoş hareketleri hoş görürseniz, onları anlayışla karşılarsanız dünkü sonuçların olmasına da zemin hazırlamış olursunuz.”

“Polisi anlamakta güçlük çektim” ifadelerine de yer veren Arıklı, “Niye gerekli tedbirlerin alınmadığı konusunda Polis Genel Müdürü açıklama yapacaktır zannediyorum” ifadelerine yer verdi.