"Göreve gelmeden önce ne söylediysek yapmaya çalışıyoruz"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, göreve gelmeden önce devlet kurumlarının iyi yönetilmesi bağlamında ne söylediyseler, konunun gereğini yapmak konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Özersay, “Sonuç almak için kararlı şekilde takip etmek önemlidir, savsaklamadan konuların üzerine gideceğimiz ve sözümüzü tutmaya devam edeceğimiz konusunda kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Özersay, Kooperatif Merkez Bankası iştiraki olan Ticari Levazım, Binboğa Yem ve Koop Süt’ün hükümet döneminde yapılan bir özel protokol ile denetlenmeye başlandığını belirtti.

“MERKEZ BANKASI ŞU ANDA BAHSE KONU İŞTİRAKLERİ DENETLİYOR”

Özersay, “Merkez Bankası şu anda bahse konu iştirakleri denetliyor, Mukayyitlik yerine doğrudan Merkez bankası gibi denetim açısından ciddi bir kurumun denetim yapmaya başlaması, bu kurumların bir bölümüyle ilgili olarak yakın zamana kadar ortaya konulan iddiaların ne ölçüde doğru olduğunun ortaya çıkmasına yardımcı olacaktır. Tabi ki bu kurumların zarara uğratılması durumu saptanırsa da sorumlularla ilgili olarak harekete geçilecek” dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Kooperatif Merkez Bankası'nda geçmiş dönemlerde hukuka aykırı, geri dönmeyeceği baştan belli olan krediler verilmesi durumların söz konusu olduğunu ve bu durumun da Merkez Bankası müfettişleri tarafından saptandığını anımsattı.

Konunun polise de aktarıldığını söyleyen Özersay, şimdi gelinen aşamanın bankayı zarara uğratanlarla ilgili mahkemeye başvurulması olduğunu ve bu konuda gerekli adımı atıyor olduklarını kaydetti.

ESKİ ESERLER VE MÜZELER DAİRESİ

Özersay, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi'nin Dışişleri Bakanlığına bağlanmazdan önceki döneminde Ombudsman raporu ile tespit edilen usulsüzlükler hakkında Bakanlık olarak gerekli incelemeyi yaptıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

“Bu çerçevede; Maliye Teftişten birtakım belgeler talep ettik; bir konuda Polise şikayette bulunduk; dairenin bundan sonra buna benzer sıkıntılar yaşamaması için de bazı adımlar attık, yakında onları da kamuoyu ile paylaşacağız.

Bizler bu görevlere gelmezden önce devlet kurumlarının iyi yönetilmesi bağlamında ne söylediysek onun gereğini yapmak konusunda kararlıyız. Sonuç almak için kararlı şekilde takip etmek önemlidir, savsaklamadan konuların üzerine gideceğimiz ve sözümüzü tutmaya devam edeceğimiz konusunda kimsenin şüphesi olmasın.”