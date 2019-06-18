“Görevden gittiğimizde kına yakanlar var"

Ayşe GÜLER

Çalışma Eski Bakanı, TDP Girne milletvekili Zeki Çeler, “Görevden gittiğimizde helva döküp, kına yakanlar var. Ersan bey döneminde kara listede olan, insan kaçakçılığı gibi icraatlarda bulunan, bu insanların kayıt dışı kalmasına neden olanları biz de devam ettirdik” dedi.

Çeler, yabancı uyruklu kişilerin part time iş bulunacağı, burs alınacağı iddia edilerek, Türkiye, İngiltere, Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı ile birlikte broşürler dağıtılarak ülkeye getirildiğini açıkladı.

Çalışma Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu da yabancı işçi konusunda ciddi rantların giderek arttığını ifade ederek, getirilen bazı işçilerin Kıbrıs’ın güneyine kaydırıldıkları yönde ihbarlar geldiğini belirtti.

İş yaşamı, Meclis’te tartışıldı.

Çeler: “Denetimler sürüyor mu?”

Çalışma Eski Bakanı, TDP Girne milletvekili Zeki Çeler, yabancı işçilerin çalışma koşullarından öte, denetimlerin devam edip etmediğini sorarak, Pazar günleri inşaat yasağının devam ediyor olmasına rağmen bazı işyerlerinin faaliyet gösterdiğini, bu durumun huzursuzluk yarattığını kaydetti.

“İş Hayatı ve Yabancı İşçiler” konusunu gündeme getiren Çeler, “Denetimlerde nerelerin Pazar günleri çalıştığı, kayıt dışı işçi denetimlerin açıklanmasını istiyorum” dedi.

“ Görevden gittiğimizde helva döküp, kına yakanlar var. Ersan bey döneminde kara listede olan, insan kaçakçılığı gibi icraatlarda bulunan, bu insanların kayıt dışı kalmasına neden olanlar var” diyen Çeler, yabancı uyruklu kişilerin part time iş bulunacağı, burs alınacağı iddia edilerek, Türkiye, İngiltere, Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı ile birlikte broşürler dağıtılarak ülkeye getirildiğini açıkladı.

Çeler, söz konusu kişilerin ülkeye geldiklerini hem AB ülkesi olan Kıbrıs’a geldiklerini zannettiklerini, burs alacaklarını sandıklarını söyleyerek, “Bu durum, hem sağlık hem insaniyet namına kötü bir reklam oluyor. Bunların önüne geçmek için hızlı davranılması gerekiyor” dedi.

Görevde oldukları dönemde özel sektörün de kontrol mekanizması altında olduğunu, şikayet ve dilekçelerin takip edilmesine özen gösterdiklerini söyleyen Çeler, bunun devam edip etmediğini sordu.

Çeler, ülkedeki sulhun giderek yok olduğunu belirterek, özellikle çalışma izni ile gelen yabancı ve TC uyruklu vatandaşların yasa ve kurallarını bilmeyerek, kültürel ve sosyolojik yapısını tam anlamıyla içselleştirmeden kurallara uymadığını belirtti.

Sucuoğlu: “Yabancı işçi konusundaki rant giderek artıyor”

Çalışma Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, Çeler döneminde denetimlerle ilgili olan hassasiyetlerin bıraktığı yerden devam ettiğini ifade ederek, görevli kişilerin sahada olduğunu aktardı.

Sucuoğlu, inşaatlara ilgili zaman zaman ihbarlar geldiğini, bu konuda gerekenin yapıldığını kaydetti.

Yabancı işçi konusunda ciddi rantların giderek arttığını ifade eden Sucuoğlu, getirilen bazı işçilerin Kıbrıs’ın güneyine kaydırıldıkları yönde bazı ihbarlar geldiğini belirtti.

Sucuoğlu, özel sektörde çalışma konusunda bazı düzenleme ve katkılar olduğuna değinerek, bunun yeterli olmadığını, artırılarak devam edeceğini ifade etti.

Sucuoğlu, “Denetimleri yasal çerçevede uygulama konusunda en ufak bir sapma söz konusu değil” dedi.

Şahali: “HP, bonkör bulduğu girişime neden sessiz kaldı?”

CTP Mağusa Milletvekili Erkut Şahali, 4’lü Koalisyon döneminde ‘hükümetin küçük ortağı’ Halkın Partisi’nin ülkeyi sarsan hayvancı eylemlerinde hükümetin yaptığı girişimi ‘bonkör’ bularak eleştirdiğini söyledi, “bu hükümet döneminde henüz bir gerilim yokken ilave 10 milyon TL açık yaratan karara neden sessiz kaldı?” diye sordu.

Şahali, ülkenin ekonomik açıdan bulunduğu durum dikkate alındığında son derece ciddiyetle idare edilmesi gereken bütçe ile karşı karşıya kalındığını kaydetti.

900 milyon TL’lik bütçe açığı öngörüsü ile yürürlüğe girdiğini hatırlatan Şahali, pek çok yaşamsal alanda açıkların gün gibi ortada olduğunu belirtti.

“Mali Disiplin ve Hükümetin Bu Konudaki Tavrı” ile ilgili konuşan Şahali, süt fiyatları ile bütçe arasındaki ilişkiye değindi, sütün maliyet bedeline bağlı artırılmasının zaruriyet olduğunu aktardı.

“10 milyon TL ilave ek bütçe açık için başka başka yerlerden mi tasarrufa gidilecek?” diye soran Şahali, “Bütçe disiplininden bahsediliyorsa, protokol çalışmaları sırasında ortaya çıkacak ürün Kıbrıslı Türkler açısından zor hazmedilecek noktaya gelebilir” dedi.

Şahali, 160 milyon TL’lik doğrudan gelir desteği ödeneğinin yetersiz olduğunu ifade ederek, henüz, kuru ziraata yönelik doğrudan gelir desteği ödemelerinin açıklanmadığını belirtti.

Akaryakıt fiyatlandırılmasıyla ilgili hükümetin fiyatlandırma yapmamasına işaret eden Şahali, “Bu, 1 Temmuz itibariyle girilecek enflasyon dönemi içerisinde fiyatlandırma ödeneğinin 6 ay sonraya ertelenmesini sağlayan manevra mı? ” diye sordu.

Amcaoğlu: “Reel bütçe açığı 851 milyon 500 bin TL değil”

Maliye Bakan Olgun Amcaoğlu, Şahali’nin bütçe disiplini konusundaki hassasiyetine hayran olduğunu söyledi.

Amcaoğlu, reel bütçe açığın 851 milyon 500 bin TL olmadığını belirtti.

“Bütçe bir bütündür. O yıla ait yapılan kurgulama neticesinde gelir-gider kalemlerinin öngördüğü harcamalarla yol çizilebilir” diyen Amcaoğlu, “bütçe uygulamasında protokollerin çabucak hayata geçmesi için finansman kaynaklarının ağırlıklı şekilde kullanılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Bütçe yüzde 30 oranında büyüdü”

Yeniden söz alan Şahali, 2019 yılında Doğrudan Gelir Desteği’nin 160 milyon TL olduğunu, sektörlere ne şekilde taksim edileceğinin yılbaşında yapılmış olması gerektiğini kaydetti.

Şahali ayrıca 2018 yılına göre 2019 bütçesinin yüzde 30 oranında büyüdüğünü sözlerine ekledi.

Oğuz: “İş bilmezsek gideriz”

Tarım Bakanı Dursun Oğuz, geçmiş hükümet döneminde ülkedeki arpa fiyatının aylarca belirlenemediği dile getirdi.

Oğuz, Şahali’nin açıklamalarına atıfta bulunarak, “Bu senin yüzünden oldu. Bir haftada bu sorunu çözümleyebilirdin. Zamana oynadın. Süt fiyatı belirlenmesi için ille eylem mi olması gerekiyor? Neden rahatsız oldun?” diye sordu.

Oğuz, sütle ilgili belirlenen fiyatın ‘sanayicinin değil, halkın fiyatı’ olduğunu savundu.

Fiyatlandırmada denge kurulduğu kaydeden Oğuz, “Bu ülkenin kaldırılabileceği fiyat budur. Yukarısını ne üretici ne sanayici kaldırabilir. 30 kuruşun bile hesabını soruyorlar” dedi.

“Ülkede sessiz sessiz işler oluyorsa, eylem olmuyorsa neden rahatsız oluyorsunuz?” diyen Oğuz, “Bu kadar iş bilmez değiliz. İş bilmezsek gideriz” şeklinde konuştu.

Ülkede reforma ihtiyaç olduğunu da vurgulayan Oğuz, “Bunu yapabilir miyiz bilmiyorum. Ama yapmamız gerekiyor” diye konuştu.

Oğuz, ülkedeki ekonomik olayların siyaseti de etkilediğini sözlerine ekledi

Erhürman’dan Oğuz’a: “Reform ihtiyacı varken, bu topluma sürekli zaman kaybettiriyoruz”

Yerinden söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Reform yapılabilir mi yapılamaz mı çizgisine gitmeyin. Reform yapılması gerekiyorsa bu konularda başlayın. Hazırladığınız projeleri getirin, üzerinde hep beraber konuşalım. Reform ihtiyacı varken, bu topluma sürekli zaman kaybettiriyoruz. Siz reform ihtiyacı vardır ama söz veremem diyorsunuz” dedi.

Oğuz da Erhürman’a cevaben “Bazı konularda reform yapacağız” şeklinde konuştu.

Bazı komitelerin başkan ve başkan vekilleri değişti

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısında bazı komitelerin başkan ve başkan vekillerinde değişikliğe gidildi.

Buna göre, Sayıştay Komitesi Başkanı CTP milletvekili Salahi Şahiner, Başkan Vekili HP milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu oldu.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’nın Girne-Lefkoşa anayolunda meydana gelen sel felaketinin oluşum nedenleri ve sonucunda yaşanan can kayıplarıyla ilgili yol ve trafik güvenliği konusunda ihmalin olup olmadığıyla ilgili Meclis Araştırma Komitesi’nin Başkanlığına UBP Milletvekili Özdemir Berova, Başkan Vekilliğine CTP milletvekili Fikri Toros getirildi.