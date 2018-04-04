Görevden alma ve atamalar Resmi Gazete'de yayınlandı

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri , Bayındırlık ve Ulaştırma, Eğitim ve Kültür bakanlıkları ile Türk Ajansı Kıbrıs (TAK)’ın üst kademe yöneticilerinde değişikliğe gidildi.

Üst Kademe Yöneticileri Yasası’na bağlı olarak görevden alma ve yeni atamalar, 2 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.



Atamalar

Buna göre, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürlüğü’ne Mustafa Kendir, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’ne Sonat Altuğ, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarlığı’na Kemal Bağzıbağlı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Bakanlık Müdürlüğü’ne Zerrin Metcooğlu, Eğitim ve Kültür Bakanlığı Bakanlık Müdürlüğüne Adnan Eraslan, Eğitim ve Kültür Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürlüğü’ne Aktan Erdoğa, Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü’ne İlkşen Varoğlu Atik atandı. TAK ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine de Sezgin Madencioğlu atandı. Atamalar 2 ila 3 Nisan tarihleri içerisinde geçerli oldu.

Görevden alınanlar

Kararnameye göre; Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürü olan Seda Giray Erçiner, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Bakanlık Müdürü olan Salih Canseç, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı olan Bumin Paşa ise görevden alındı. TAK ajansı Yönetim Kurulu üyesi olan Emir Ersoy da Bakanlar Kurulu kararıyla görevden alındı.