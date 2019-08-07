Görevden alma ve atamalar devam ediyor

UBP – HP Hükümeti’nde üst kademe yöneticilerinin görevde alınması ve yeni atamalar devam ediyor. Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nü açıklamasına göre;

İçişleri Bakanlığı Nüfus Kayıt Dairesi Müdürü olarak görev yapan Ecevit Aktaş 07.08.2019 tarihinde görevinden alındı yerine Faika Tanoğlu aynı tarihinden itibaren atandı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlık Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Ülkü Taşseven 07.08.2019 tarihinde görevinden alındı.

Başbakanlık Denetleme Kurulu Üyesi olarak görev yapan Ayşe Öztabay 07.08.2019 tarihinde görevinden alındı yerine aynı tarihte Tanyel Yücel atandı.

Devlet Planlama Örgütü, Sosyal Planlama Dairesi Başkanı mevkiine bugün itibariyle Mehmet Kutup atandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Dairesi Müdürü olarak görev yapan Ergenç Semerci 07.08.2019 tarihinden itibaren görevinden alındı yerine aynı tarihte Berhan Ongan atandı.