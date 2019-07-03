Görevden alma ve atamalar devam ediyor

Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu görevden alındı, yerine Mustafa Serçelik atandı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevden alma ve yeni atamaları duyurdu.

Açıklama şu şekilde:

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlık Müsteşarı olarak görev yapan Sn. Mehmet Burhan 03.07. 2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü olarak görev yapan Sn.Aytunç ŞİRKET 04.07. 2019 tarihinde bu görevinden alınarak Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşar mevkiine atanmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlık Müsteşarı olarak görev yapan Sn.Evrim HINÇAL 03.07. 2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır .

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar mevkiine aynı mevkiinin müşaviri olan Sn. Erçin TEKAKPINAR 04.07.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı olarak görev yapan Sn. Ödül MUHTAROĞLU 03.07. 2109 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı mevkiine müşavir olarak görev yapmakta olan Sn. Mustafa Kemal SERÇELİK 04 Temmuz 2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü olarak görev yapan Sn. Neşe ERTOK 03.07 2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Sn. Kemal BURGAÇ 03.07.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.