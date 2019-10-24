Görev sürelerine sınırlama

Kıbrıs’ın güneyinde sunulan Anayasa değişikliği tasarısında, “Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Muavini”nin görev sürelerinin sınırlandırılmasını öneriyor.

Alihtia’nın haberine göre “Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Muavini”nin görev süresinin ardışık 2, milletvekillerinin görev süresinin de ardışık 3 yılla sınırlandırılmasına ilişkin Anayasa değişikliği hükümet tarafından sunuldu.

Kıbrıs Meclisi Hukuk Komitesi Başkanı Yorgos Yeorgiu, Anayasa değişikliğinin 6 Kasım tarihinde Meclis Hukuk Komitesi’nde görüşüleceğini ve ay sonunda Meclis Genel Kurulu’nda oya sunulacağını yazdı.

Hukuk Komitesi’nin ayrıca, seçme ve seçilme hakkıyla ilgili bütün yasaların görüşülmesinin yıl sonundan önce tamamlanması öngörülüyor.