Görev Kadir Dağcan’ın

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Yalova’da dün akşam Olağanüstü Genel Kurul yapıldı. Yapılan toplantıda hem Başkanlar Kurulu Başkanı, hem de Divan Başkanı olan Kadir Dağcan Haziran ayında yapılacak Olağan Genel Kurul’a kadar üyelerin onayını alarak kulübün Başkanı seçildi.

Faaliyet ve Mali Rapor okundu

Gerçekleşen Genel Kurul’da Tahsin Mertekçi’nin ölümü sonrasında göreve gelen Bülent Arkın ve yönetiminin bu kısa dönemdeki Faaliyet ve Mali Rapor okunarak üyelerin onayına sunuldu. İki rapor da üyelerin onayını aldı.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı

Gerçekleşen Genel Kurul’da seçimi maddesine geçilmeden önce üyelerin dilek ve önerileri alındı. Söz alan üyeler, takımın böylesi bir dönemde birlik ve beraberliğin ön planda olmasını savunarak, konunun yeniden gözden geçirilmesi istendi. Bunun üzerine Divan Başkanı Kadir Dağcan 3 adayla da kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıya eski başkanlardan Mustafa Mertekçi de katıldı.

Adaylar çekildi, görev Başkanlar Kurulu’na kaldı

Gerçekleşen kısa toplantının ardından toplantıya devam edildi. Divan Başkanı Dağcan, toplantının ardından üyelere çıkan sonucu açıkladı. Gerçekleşen toplantı sonrasında Başkanlar Kurulu’nun Haziran ayına kadar bu görevi yürütmesi kararı çıktı. Bunun üzerine söz alan eski başkan Mustafa Mertekçi, Genel Kurul’un yapıladığını ve tüzük gereği bir başkanın seçilmesi gerektiğini ifade etti. Hem Başkanlar Kurulu Başkanlığı, hem de Divan Başkanlığı yapan Kadir Dağcan üyelerin onayına sunuldu ve Kadir Dağcan üyelerin onayını alarak Haziran ayına kadar başkan seçilmiş oldu. Dağcan, yeni yönetimini bugün yapılacak olan toplantıyla belirleyecek.

Stadın ismi konusunda yeni öneri

Gerçekleşen toplantıda görevi başındayken geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden Tahsin Mertekçi’nin kulüpteki önemine vurgu yapılarak, bazı üyeler tarafından stadın isminin ‘Tahsin Mertekçi Stadı’ olması konusunda bir öneri yapıldı. Bu öneri değerlendirilip, Haziran ayında gerçekleşecek olan bir sonraki Genel Kurul’da üyelerin onayına sunulması kararlaştırıldı.

Dağcan: “Herkesten destek bekliyoruz…”

Haziran ayına kadar Başkanlık görevinde bulunacak olan Kadir Dağcan, kısa bir şekilde düşüncelerini de aktardı. Haziran ayına kadar iki temel hedefleri olduğunu belirten Dağcan, bu hedeflerin bir tanesinin takımı Süper Lig’de tutmak, bir diğeri de bir sonraki başkana güçlü bir mali yapı bırakabilmek olduğunu söyledi. Kadir Dağcan, bunu sadece kendisi ve yönetiminin değil, herkesin eline taşın altını koyarak yapılabileceğini sözlerine ekledi.