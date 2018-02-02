Görev devir teslimler yapıldı

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın Başbakanlığında oluşturulan koalisyon hükümetinde Ekonomi ve Enerji Bakanı olan Özdil Nami, günün ilk devir teslim töreninin ardından görevine başladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda saat 13.30’da gerçekleştirilen törende, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Sunat Atun’dan görevi devraldı.



ATUN

Sunat Atun görevi devrederken yaptığı konuşmada, yeni hükümetin ve Özdil Nami’nin yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın 2009 yılında organize edilmiş bir bakanlık olduğunu söyledi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın son dönemlerde güçlü ve donanımlı bir bakanlık haline getirildiğine işaret eden Atun, yapılan çalışmalara değindi ve bütün bu süreç içinde 2013-2015 ve 2016-2018 ekonomik protokollerine liderlik yaptığını anlattı.

Gelinen noktada devlet tarihinde ilk kez cari fazla ile bütçe fazlası olduğunu ifade eden Atun, bütün bunların planlı süreçlerin bir parçası olduğunu kaydetti.

Enerji kanadında yapılan çalışmalara da değinen Atun, bunlardan en önemlisinin kablo ile TC’den elektrik enterkonnekte projesi ve denizlerde gaz ve petrol araştırmaları olduğunu, bunların değerlendirilip, ticaretine ilişkin çalışmalar yapıldığını söyledi.

Atun, bürokratları ile bir toplantı yaptığını ve Nami’nin yeni atanan bir Bakan olarak bazı ihtiyaçları olabileceği düşüncesiyle, 2 haftalık süreç içinde mümkünse izne çıkmayarak, görevlerinin başında olmalarını ve ihtiyaç halinde kendisine yardımcı olmalarını istediklerini kaydetti.



NAMİ

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami de, bugüne kadar verdiği hizmetlerden ötürü Sunat Atun’a teşekkür ederek, Atun’un yaptığı görevleri yakından takip ettiklerini söyledi.

En büyük hedeflerinin Bakanlığı aldıkları yerden daha ileri taşımak olduğuna vurgu yapan Nami, halkın ve devletin hak ettiğinin bu olduğunu kaydetti.

Çalışmalarında bugüne kadar Atun’a yardımcı olan bürokratların kendisine de yardımcı olacağına inanç belirten Nami, ülkenin çok daha iyi yere gelmesinin herkesin ortak hedefi olduğunu belirtti.

Nami, Atun’un tecrübelerinden de faydalanmayı istediklerini sözlerine ekledi.

ATAKAN: “HALK ODAKLI BİR ŞEKİLDE, HİZMET VERMEYE DEVAM ETMEYE ÇALIŞACAĞIZ”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevine getirilen Tolga Atakan, Bakanlık görevini, Kemal Dürüst’ün yurt dışında olması nedeniyle ona vekalet eden Sunat Atun’dan devraldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, devir teslim töreni sırasında bir konuşma yapan Sunat Atun, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevine getirilen Tolga Atakan’a yeni görevinde başarılar dileyerek, yatırımları ve kapsamı bakımından en geniş bakanlıklardan birisi olan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın, ayrılan bütçe ve yatırım sıralamasında en üst seviyelerde olduğunu kaydetti.

Atun, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın yatırımlarına önem verileceğine olan inancını belirterek, yeni kurulan hükümetin hayırlı olması temennisinde de bulundu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da, yaptığı konuşmasında, eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst gerekse de eski Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’un önemli işlere imza attıklarını dile getirerek, “Bizler, halk odaklı bir şekilde, bırakılan yerden hizmet vermeye devam etmeye çalışacağız” dedi.

ÇELER: “ZOR BİR GÖREV VE BAKANLIK OLDUĞUNUN BİLİNCİNDEYİM”



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, bakanlık görevini devraldı.

Bakan Ersan Saner’in yurtdışında bulunmaından dolayı Çeler, görevini saat 14.00’te Çalışma Bakanlığı’nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vekili Nazım Çavuşoğlu’ndan devraldı.



ÇAVUŞOĞLU



Nazım Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, Bakanlığın UBP-DP iktidar döneminde büyük gelişmeler kaydettiğine işaret etti ve gerek mali açıdan gerekse yerli istihdama önem vermesinden dolayı umutsuzluk veren değil umut veren bir bakanlık haline geldiğini anlattı.

Özel sektör çalışanlarının hak ettiklerinin verilmesi konusunda eski hükümetin çalışmalarının yeni hükümetle de devam edeceğine inandığını belirten Çavuşoğlu, bundan sonra UBP’nin denetleyici rolü olacağına işaret etti ve 4 partili koalisyonun hayırlı olmasını diledi.



ÇELER



Görevi devralan Bakan Zeki Çeler de eski bakan Saner’in kendisini telefonda arayarak daha önce yapılmış bir program nedeniyle yurtdışında olduğunu bildirdiğini ve tebrik ettiğini söyleyerek, Bakanlığın zor bir bakanlık olduğunun bilincinde olduğunu söyledi.

Sadece özel sektörde değil, sosyal demokrasi adına emeğin olduğu her yerde bu emeğe değer verilmesi gerektiğini kaydeden Çeler, Çalışma Bakanlığı’nın insan hakları, çocuk hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği alanlarında gelişmiş ülkelerin seviyesini yakalama hedefi olacağının altını çizdi.

Çeler, katılımcı bir siyasetle herkesin fikrinin dinleneceği bir dönem geldiğini anlatarak, 4 partili koalisyonun siyasete ve siyasetçiye güvenin düşük olduğu bir zamanda, bundan önce yapılan yanlışları düzeltmek istediğini kaydetti.

Denetleyici görevinde UBP’ye başarı dileyen Çeler, öneri ve eleştirilerin yeni dönemde dikkate alınacağını söyledi.



“ÇİÇEK GÖNDERMEYİN HAYIR KURUMLARINA BAĞIŞ YAPIN”



Çeler kendisini Bakan olmasından dolayı tebrik etmek isteyenlerin, çiçek göndermek yerine hayır kurumlarına bağışta bulunmasını da istedi.

İÇİŞLERİ BAKANI AYŞEGÜL BAYBARS KADRİ, KUTLU EVREN’DEN GÖREVİ DEVRALDI

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman başbakanlığında oluşturulan koalisyon hükümetinde İçişleri Bakanı olan Ayşegül Baybars Kadri, devir teslim töreninin ardından görevine başladı.

İçişleri Bakanlığı’nda saat 14.30’da gerçekleştirilen törende, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri, Kutlu Evren’den görevi devraldı.



EVREN

Törende konuşan Kutlu Evren, İçişleri Bakanlığı’nın hükümetin en büyük bakanlığı olduğunu, tüm görevlerin yarısını ihtiva ettiğini kaydederek, görev süresince Anayasa ve hukuk çerçevesinde elinden gelen gayreti ve çabayı gösterdiğini, bu nedenle görevi devrederken büyük bir vicdani huzur içinde olduğunu dile getirdi.

Evren yeni görevinde Baybars’a başarılar diledi.



KADRİ

“Bu bir bayrak yarışı, görevler, makamlar geçici” diyen Kadri, kamu hizmetinin daha verimli ve eşitlik ilkesine uygun şekilde verilebilmesi için çalışacaklarını anlattı.

“Bayrağı aldığımız yerden ileriye taşıma niyetindeyiz” diyen Kadri, vatandaş memnuniyetini temel alan bir anlayışla hareket edeceklerini kaydetti.

"DIŞİŞLERİ EMİN ELLERDE"

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Dışişleri Bakanlığı görevini Tahsin Ertuğruloğlu’ndan devraldı.

Dışişleri Bakanlığı binasında gereçekleşen devir teslim töreninde Özsersay ve Ertuğruloğlu birer konuşma yaptı.

Devir teslimde ilk konuşması yapan Tahsin Ertuğruloğlu, Kudret Özersay’ın son derece Kıbrıs konusunda vakıf birisi olduğunu anımsatarak, “ Kıbrıs konusunun son derece kritik bir sürece gireceği bu aşamadan, bakanlığın emin ellerde olacağını vurgulamak isterim” dedi.

Ertuğruloğlu, Dışişleri Bakanlığı görevini ikinci kez yaptığını ve bakanlık personelinin çok çalışkan, ciddi ve disiplinli bir kadrosu bulunduğunu anlatarak, bu açıdan Kudret Özersay’ın şanslı olduğunu söyledi..

Halkın Partisi Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da yaptığı konuşmada, Dışişleri Bakanlığı’nın çok yabancı olduğu bir yer olmadığını ve bakanlıkta daha önce birçok defalar birlikte çalıştığı personelin bulunduğunu anımsattı.

Özersay,“ Bir makam olarak değil, bir görev olarak aldığım bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağım . Halkın ve ülkenin çıkarlarını en iyi şekilde koruyarak bu görevi yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

DENKTAŞ ÖZYİĞİT'E DEVRETTİ

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda da devir teslim görevi gerçekleştirildi.

DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, vekaleten yürüttüğü Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı görevini TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’e devretti.

Devir teslim töreni öncesi Serdar Denktaş ve Cemal Özyiğit birer konuşma yaptı.

Denktaş, Özyiğit’in yılların sendikacısı ve öğretmeni olarak, eğitim konusunda derin bilgisi ile bu görevin altından kolaylıkla kalkacağına inanç belirtti.

TDP Genel Başkanı,Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de, eğitimin toplumun geleceğine yol verdiğini belirterek, bu görevi özellikle Serdar Denktaş’tan devralmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bugüne kadar eğitime hızmet veren herkese bir eğitimci olarak teşekkür eden Özyiğit, “ Ben de 30 yıla yakın bu eğitim ordusunun bir parçası oldum. Birçok arkadaşımla birlikte çalıştık. Bizim hedefimiz, hiç kuşkusuz ki bu ülkeyi vatan bilen herkesi bir arada tutan güçlü bir eğitim yapısı oluşturmak, bu topraklara ve ülkeye sahip çıkarak tüm dünyaya sesimizi duyurmaktır” dedi.

Özyiğit, toplumun hak ettiği eğitim sistemini el birliğiyle en iyi şekilde hayata geçirmeye çalışacaklarını da sözlerine ekledi.

UBP-DP hükümeti döneminde Sağlık Bakanlığı görevini yürüten Faiz Sucuoğlu da görevi Filiz Besim'e devretti.

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