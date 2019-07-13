Görev devir teslimi yapıldı

Girne Liman ve Girne St. Hilarion Rotary Kulüpleri Dome Hotel’de Ortaklaşa Başkanlık devir teslim töreni düzenledi

Girne Liman ve Girne St. Hilarion Rotary Kulüpleri’nin ortaklaşa düzenledikleri devir teslim gala gecesi, 9 Temmuz Salı gecesi Girne Dome Hotel’de görkemli bir yemekle gerçekleşti.

Geceye Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, milletvekilleri Jale Refik Rogers ve Gülşah Sanver Manavoğlu ile birlikte çok sayıda Rotary geçmiş dönem başkanları, guvernörler ve diğer Rotary, JCI Kuzey Kıbrıs ve adamızda faaliyet gösteren diğer sivil toplum örgütlerinden üyeler ve seçkin misafirler katıldı.

Gecenin açılış konuşmalarını Girne Liman Kulübü Başkanı Naci Esin ve Girne St. Hilarion Rotary Kulübü Geçmiş Dönem Başkanı Emir H. Kaynak yaptı. Dönemleri boyunca yapmış oldukları faaliyetleri geceye katılan misafirler ile paylaştılar.

Konuşmaların ardından DDG (Bölge Guvernör Yardımcısı) George Psimolophites Girne St. Hilarion Kulübü’ne yeni katılan Rotary üyelerine rozet takarak bölge başkanı DG (Bölge Guvernörü) Shawkat Tadros’un mesajını iletti.

Rozet Takma Seremonisinin ardından ARRFC (Assistant Rotary Regional Foundation Coordinator) Dinçer Çağın, Rotary nedir hakkında bir konuşma yaptı.

Ardından Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sivil toplum kuruluşlarının toplumdaki önemini içeren bir konuşma yaptı.

Başkanlığında geçen bir yıl içerisinde birçok başarılı organizasyon düzenleyen Girne St. Hilarion Rotary Kulübü Başkanı Emir H. Kaynak, başkanlığını Bedia Kale’ye devretti. Kaynak, gelecek dönem başkanı Bedia Kale’nin başkanlığında kulübün, çok başarılı bir dönem geçireceğinden emin olduğunu ve geçmiş dönem başkanı olarak her zaman kulübüne desteğinin süreceğini kaydetti. 2019-20 Dönem Başkanı Bedia Kale yeni yönetim kurulunu tanıttı ve ardından yeni dönemde Rotary’nin “Rotary Connects The World” teması altında sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmeyi amaçladığını belirterek, farklı derneklerle ve sivil toplum örgütleri ile bu projelerde işbirliği yapmayı amaçladığını kaydetti. Ayrıca Rotary’nin halkımız tarafından daha iyi kavranması için etkinlikler de yapmayı planladığını belirtti.

Devir Teslim Töreninin ardından Emir H. Kaynak, Sertaç Gümüş ve Naran Gemicioğlu’na Girne St. Hilarion Rotary Kulübü’ne yapmış oldukları katkılardan dolayı birer teşekkür plaketi takdim edildi.

Gecenin sonunda yeni yönetim kurulu üyeleri teşekkürlerini dile getirmek için geceye katılan misafirlerini alkışlayarak teşekkürlerini iletti.