Gönyeli’yi yasa boğan ölüm

Gönyeli sakinlerinden Ömer Coşkun Sertyürek, ani bir rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Polisten verilen bilgiye göre, dün sabah saat 08.00 sıralarında evinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Sertyürek 64 yaşındaydı.

Sertyürek'e yapılan otopsi sonrasında ölüm sebebi, “hiper tansiyon, kronik böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği, solunum ve dolaşım yetmezliği” olarak açıklandı.



