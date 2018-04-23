Gönyeli’nin hasreti bitti

3 SEZON SONRA SÜPER LİG’DE... K-Pet Birinci Lig’in tamamlanmasına 2 hafta kala Gönyeli şampiyonluğunu ilan etti. Maraş deplasmanında 3-1’lik skorla galip gelen Gönyeli, Esentepe’nin Bağcıl deplasmanında 3-1 mağlup olması sonrası şampiyonluk ipini göğüsledi. Kırmızı beyazlılar 3 sezon sonra yeniden Süper Lig’e yükseldi

STAT: Maraş Stadı

HAKEMLER: Turgay Misk, Halil Erdem Canaloğlu, Engin Akkagün

MARAŞ: Volkan Üşenmez, Gökhan Demir, Gökhan Yazlık (Dk.80 Hakan), Hasan Özçelik, Baki, Hasan Şemmedi (Dk.69 Yavmi), Hamit (Dk.82 Mustafa), Sedat, Faruk, Orhan, Eren

GÖNYELİ: Kemal Bağbal, Mehmet Barkınay (Dk.84 Serkan), Kadir Hakel, Talat Dağer, İbrahim, Süleyman, Coşkun Ulusoy, Raif, Velat (Dk.87 Kahraman), Sabri, Tacettin (Dk.67 İsmet)

GOLLER: Dk.52 Hasan Özçelik (Maraş) – Dk.55 ve 75 Sabri Selden, Dk.80 Velat Çelik (Gönyeli)

K-Pet Birinci Lig’de şampiyon Gönyeli oldu. Kırmızı beyazlılar konuk olduğu Maraş deplasmanında geriye düşmesine rağmen 3-1 galip geldi. En yakın takipçileri Esentepe’nin Bostancı Bağcıl’ın deplasmanında 3-1 mağlup olması sonrası Gönyeli ligin tamamlanmasına iki maç kala şampiyonluğunu ilan etti.

Üç sezon sonra geri döndü

Gönyeli Maraş karşısında 52’nci dakikada Hasan Özçelik’in golü ile 1-0 geriye düşmesine rağmen 55 ve 75’inci dakikalarda Sabri Selden’in golleri ile skor üstünlüğünü ele aldı. Velat Çelik’in 80’de kaydettiği golle maçı 3-1 kazanan Gönyeli, Bostancı’dan gelen haber sonrasında şampiyonluğunu ilan etti. Gönyeli bu başarı ile 3 sezon aradan sonra yeniden Süper Lig’e yükselmiş oldu.

Perçinci: “Çok büyük gurur duyuyoruz”

Karşılaşmanın ardından Bayrak Radyosu’nda Osman Dinler’e konuşan Gönyeli teknik direktörü Emre Perçinci, “Çok büyük bir gurur duyuyoruz” dedi. “Gönyeli gibi bir camianın yeri Süper Lig’dir” diyen Perçinci, “Biz büyük bir sorumluluk içerisindeydik. İlk başta herkes bu kadar ümitli değildi. Ama zaman geçtikçe herkes daha da inandı. Camiaya çok teşekkür ediyorum. Bana bu fırsatı tanıdıkları için. Şampiyonluktan dolayı çok mutluyum” açıklamasını yaptı.