Gönyeli’den yabancı takviyesi

Geçtiğimiz sezon şampiyon olarak Süper Lige yükselme başarısı gösteren Gönyeli, yabancı oyuncu olarak Yenicami’den John Okoli’yi kiralık olarak renklerine bağlarken, İran’lı oyuncu Babak Abdullahzadeh’i de transfer etti. Oyuncular kendilerini kırmızı beyazlı kulübün futbolcusu yapan imzaları Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda attılar.