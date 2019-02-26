Gönyeli’deki alt geçit incelemede

Yargıç Hasan Dağlı ve Gülay Süleymanoğlu ile ilgili avukatlar, Gönyeli’de yapımı süren ve davalık olan alt geçit projesinde incelemelerde bulundu.

İncelemede, bölge ve yolla ilgili zarar olup olmadığına dair gözlem yapıldığı öğrenildi.

Alt geçitle ilgili ‘zarara uğradıkları’ gerekçesiyle belediyeye dava açan davacılar, mahkemeden ‘ara kararı talep etmiş, mahkemenin kabul etmesi üzerine duruşmalara devam edilmiş, 28 Şubat’a kadar süreceği belirtilmişti.

Dava neden açılmıştı?

Ahmet Şenol ve Mehmet Şenol, Gönyeli’deki anayola alt geçit yapımı inşasının, orada bulunan 6 konutlarını zarara uğrattığı, mülklerinin değerinin sıfıra düştüğü, anayola çıkış haklarının gasp edildiği iddialarıyla Gönyeli Belediyesi’ne dava açmıştı. Talepleri ise, “yapılan köprünün ortadan kaldırılması ve yerine ‘düzgün’ bir anayol yapılması”ydı. Bu sebeple belediyeye dava açan Ahmet Şenol ve Mehmet Şenol, davanın gelişme kaydetmiyor oluşu ve İdari Mahkeme’de de açtıkları diğer davanın ilerleyerek sonuca varması isteğiyle, davaya ‘ara kararı’ verilmesini talep etmişti. Davacı tarafın Avukatı Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Ünver Bedevi, ara kararının mahkeme tarafından reddedildiğini kaydetmiş, sonuca yaklaşmayı amaçladıklarını belirtmişti.