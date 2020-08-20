Gönyeli'de yol uyarısı

Gönyeli Alt Geçit Çevre Düzenleme Projesi çalışmaları nedeniyle, bugünden itibaren Ayyıldız Sokak'ta yol kontrollü olarak tek şerit olacak veya trafiğe kapatılacak. Gönyeli Belediyesi, sürücülerin bu süreçte trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.