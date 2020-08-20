Lefkoşa34 °C

  1. HABERLER

  2. YEREL YÖNETİM

  3. Gönyeli'de yol uyarısı
Gönyeli'de yol uyarısı

Gönyeli'de yol uyarısı

Gönyeli Belediyesi, Gönyeli Alt Geçit Çevre Düzenleme Projesi çalışmaları nedeniyle, bu günden itibaren Ayyıldız Sokakta yol kontrollü olarak tek şerit olacak veya trafiğe kapatılacağını duyurdu.

A+A-

Gönyeli Alt Geçit Çevre Düzenleme Projesi çalışmaları nedeniyle, bugünden itibaren Ayyıldız Sokak'ta yol kontrollü olarak tek şerit olacak veya trafiğe kapatılacak. Gönyeli Belediyesi, sürücülerin bu süreçte trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

Bu haber toplam 108 defa okunmuştur
Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler