Gönyeli'de Yenikent Bölgesi / Belediye Bulvarı yolu trafiğe kapanacak
Gönyeli – Yenikent / Belediye Bulvarı yolu dönüşüm projesi çalışmaları nedeniyle, Pazar günü sabah 06.00’dan – Pazartesi günü sabah 06.00’ya kadar kapalı olacak.
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Gönyeli Belediye'nden verilen bilgiye göre Gönyeli – Yenikent / Belediye Bulvarı yolu dönüşüm projesi çalışmaları nedeniyle, Pazar günü sabah 06.00’dan – Pazartesi günü sabah 06.00’ya kadar kapalı olacak.
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