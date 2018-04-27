Lefkoşa29 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Gönyeli'de Yenikent Bölgesi / Belediye Bulvarı yolu trafiğe kapanacak
Gönyeli'de Yenikent Bölgesi / Belediye Bulvarı yolu trafiğe kapanacak

Gönyeli'de Yenikent Bölgesi / Belediye Bulvarı yolu trafiğe kapanacak

Gönyeli – Yenikent / Belediye Bulvarı yolu dönüşüm projesi çalışmaları nedeniyle, Pazar günü sabah 06.00’dan – Pazartesi günü sabah 06.00’ya kadar kapalı olacak. 

A+A-

Gönyeli Belediye'nden verilen bilgiye göre Gönyeli – Yenikent / Belediye Bulvarı yolu dönüşüm projesi çalışmaları nedeniyle, Pazar günü sabah 06.00’dan – Pazartesi günü sabah 06.00’ya kadar kapalı olacak. 

Bu haber toplam 149 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler