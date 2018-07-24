Gönyeli’de yangın: Makilik alan yanarak zarar gördü

Gönyeli barajının doğu kısmında, saat 18:00 sıralarında, bulunan dere yatağı içerisindeki kalmışlık alan ve makilik alanda henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bir yangın meydana geldi. Yangına polis itfaiye ve orman dairesi ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın sonucu yaklaşık 25 dönümlük arazi içerisinde bulunan kamışlık ve makilik alan ile kuru otlar yanarak zarar gördü.