Gönyeli'de uyuşturucu operasyonu



Gönyeli’de, dün akşam saatlerinde E.A. (E-38)’nın kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 20 gram ağırlığında madde bulunarak emare olarak alındı. Adı geçen ve mesele ile ilgisi olduğuna inanılan M.T. (E-41) ve C. U. (E-40) tutuklandı. Polisin, olayla ilgili soruşturması devam ediyor.