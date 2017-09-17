Gönyeli'de uyuşturucu operasyonu
Gönyeli’de, dün akşam saatlerinde arama yapan polis, E.A. (E-38)’nın evinde 20 gram kokain buldu. Konuyla ilgili olarak iki kişi tutuklandı.
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Gönyeli’de, dün akşam saatlerinde E.A. (E-38)’nın kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 20 gram ağırlığında madde bulunarak emare olarak alındı. Adı geçen ve mesele ile ilgisi olduğuna inanılan M.T. (E-41) ve C. U. (E-40) tutuklandı. Polisin, olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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Etiketler : Polis Basın Bülteni, uyuşturucu
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