Gönyeli'de uyuşturucu

Gönyeli’de 40 gram hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi.

Dün S.I.’nın (E-38) kaldığı evde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 40 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir hassas terazi ve içinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet metal öğütücü bulunarak emare olarak alındı.

S.I. tutuklandı.

SU ISITMA KAZANI HIRSIZLIĞINDA BİR TUTUKLU DAHA

Polisin, Gazimağusa’da 5 Ekim’de, Mevlit Deveci’ye ait su ısıtma kazanının çalınması olayıyla ilgili ileri soruşturmasında, bir kişi daha tutuklandı.

Kuğulu Sokak’taki bir apartmanın damından Mevlit Deveci’ye ait su ısıtma kazanının çalınması olayında, A.Y. (E-46) apartman sakinleri tarafından tespit edilmiş ve polis tarafından tutuklanmıştı.

Polis hırsızlıkla ilgili ileri soruşturmasında meseleyle bağlantısı olduğunu tespit ettiği R.T.’yi de (E-37) tutukladı.

YOLA DÜŞÜRÜLEN PARAYI ALDI, TUTUKLANDI



Gönyeli Yenikent Belediye Bulvarı’nda bir şahıs tarafından düşürülen 1250 TL parayı alan kişi tutuklandı.

10 Ekim’de söz konusu yerde, 1250 TL nakit para düşürülmek suretiyle kaybedildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada C.B.’nin (E-33) 1250TL nakit parayı bularak tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.