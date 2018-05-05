Gönyeli’de sıra ‘dijital dönüşüm’de

Benli: “Hedefimiz, dünyalı insanlar yetiştirebilmek. Bu güzellikleri, çocukların ve ailelerin, daha etkin bir eğitim için, evde, okulda, sırt çantalarında, her alanda, kullanmalarına olanak sağlayarak Gönyeli’deki çocuklarımızın çok daha ileri bir eğitim düzeyine gelmesini sağlayacağız. İşe yaramak güzel ve gurur vericidir”

Fehime ALASYA

Dijital dönüşüm projesi ve üst geçit çalışmasıyla Gönyeli’nin refahını arttırmaya yönelik adımlar atan Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, düzenlediği basın toplantısı ile projelerini yerinde anlattı, ‘yaygın fiber optik’ projesinin çok yakında hayata geçirileceği müjdesinin verdi.

Benli, 2019 yılı sonuna kadar her eve fiber optik kablo ulaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Yapılan birçok çalışma ile öncü bir belediye olduklarını anlatan Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu ve Gönyeli İlkokulu'ndaki sınıfların ‘akıllı televizyonlar/akıllı tahtalar’ ile donattıklarını anlatarak, çok yakında ‘yaygın fiber optik’ projesinin de hayata geçirileceği müjdesini verdi.

Köyden kente dönüşen Gönyeli’de şimdi de sıra ‘dijital dönüşüm’de…

Ahmet Benli, Gönyeli bölgesindeki okullara yapılan yatırımlarla ve inşaatı devam eden üst geçitle ilgili son bilgileri, basın mensuplarıyla gezerek yerinde aktardı.

Sınıflara kazandırılan toplam 42 adet akıllı televizyonun, yaklaşık 80 Bin Dolar’a mal olduğu ifade eden Benli, bu yatırımın tümüyle Gönyeli Belediyesi tarafından yapıldığını kaydetti.

Sınıflara kazandırılan akıllı televizyon projesi yanında Gönyeli İlkokulu’nun içinde bulunduğu ‘kampus’ dönüşümünü de yerinde anlatan Benli, üst geçit çalışmasıyla ilgili gelişmeleri de yerinde inceleyerek, basına bilgi verdi.

Yapılan yatırımların, insan yaşamının kalitesini artırma hedefi taşıdığını belirten Benli, üst geçit projesi ile bölgedeki en büyük sorunlardan biri olan trafik yoğunluğunun yarattığı sorunları aşmaya hazırlandıklarını kaydetti.

Benli, birçok projede katkı koyan tüm paydaşlara, Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti, Eğitim Bakanlığı, okul öğretmenleri ve halkına teşekkür etti.

Akıllı tahtanın önemi yerinde gözlemlendi…

Projelerle ilgili basın mensuplarına yerinde bilgi aktaran Ahmet Benli, Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu’na girişte miniklerin bando gösterisi ile karşılandı. Benli ve yanındaki basın mensupları, birlikte sınıfları gezerek, gözlem yaptı.

Gönyeli belediye başkanı Ahmet Benli, kendisine yapılan hatıra fotoğrafı takdiminin ardından kısa bir konuşma yaptı.

Benli, “Yarının insanını yetiştirebilmek çok ciddi bir sorumluluktur. Devletimiz ve Türkiye Cumhuriyet yardımları ile birçok güzel işe, fedakâr öğretmenlerimizle imza atıyoruz” dedi.

İlkokul ve okul öncesi okulların 42 adet akıllı televizyonla donatıldığını ifade eden Benli, bu cihazların yanında ‘yaygın fiber optik’ projesini de hayata geçireceklerini ifade ederek, 2019 yılı sonuna kadar her eve fiber optik kablo ulaştırarak akıllı kent hedefini taşıdıklarını söyledi.

Benli, “Hedefimiz, dünyalı insanlar yetiştirebilmek. Bu güzellikleri, çocukların ve ailelerin, daha etkin bir eğitim için, evde, okulda, sırt çantalarında, her alanda, kullanmalarına olanak sağlayarak Gönyeli’deki çocuklarımızın çok daha ileri bir eğitim düzeyine gelmesini sağlayacağız. İşe yaramak güzel ve gurur vericidir” dedi.

Her eve fiber optik kablo ulaştırma hedefi…

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, Gönyeli’de gerek Güvenli Kent gerekse diğer teknoloji altyapılı projeler için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile işbirliğinde 2019 yılı sonuna kadar her eve fiber optik kablo ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

“Ülkemiz ilk kez kampus şeklinde düzenlenmiş ilkokuluna sahip olacak”

Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu’nun ardından Gönyeli İlkokulu'nu da gezen Benli, burada yürütülen ve hayata geçirilecek olan projeleri anlattı.

Adada, ilk kez kampus şeklinde düzenlenmiş bir ilkokula Gönyeli’nin sahip olacağını anlatan Benli, çalışmalarla ilgili bilgi aktararak, ‘el birliği ile’ pek çok projeye imza attıklarını kaydetti.

Gönyeli İlkokulu'nda da kısa bir açıklama yapan Benli, şunları ifade etti:

“Bir yanda eski bir yapı, diğer yanda yeni yapılmakta olan binalar görülüyor. Burada ülkenin ilk kampus şekline düzenlenmiş okuluna dönüştürülme çalışmaları devam etmektedir. Geçtiğimiz yıllarda bu alana yapılan 14 yeni dersliğin yapımı büyük ölçüde belediyemizin katkılarıyla yapılmıştır. Yeni hizmete giren 10 derslik ise TC yardım heyeti katkıları ve Eğitim Bakanlığımızın katkılarıyla yapıldı. Bunların yanında geniş bir etabı daha gerçekleştirip, sosyal kısımların da eklenmesine olanak sağlayacağız. Tüm bunlar hayata geçtiğinde ise ülkemiz ilk kez kampus şeklinde düzenlenmiş ilkokuluna sahip olacak. Hedefimizde sona yaklaştık. Projelendirme ihalesi ise birkaç gün içinde tamamlanıyor. Başta TC yardımları olmak üzere, bakanlıklarımızla, öğretmen ve halkımızla güzel bir şeyler yapıyoruz, el birliği çok önemlidir… Biz hayatın her alanında toplumun tüm dinamikleriyle ile güçlerimizi birleştiriyoruz.”

Okul Müdürü Rağıp Öztüccar “Tüm çalışmalarımız uyum içerisinde”

Gönyeli İlkokulunda da akılı tahta tanıtımı yapılmasının ardından sınıflar gezildi. Okulun, içinde olduğu dönüşümle ilgili bilgiler aktaran Okul Müdürü Rağıp Öztüccar, Gönyeli Belediyesi ile tüm çalışmalarını uyum içerisinde yürüttüklerini anlattı.

Öztüccar, hayata geçirilmesi planlanan gelecek projelerle ilgili de Gönyeli Belediyesi’nden sözlü güvence aldıklarını ifade ederek, duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Bu proje ile Gönyeli trafiği, ülkenin en rahat trafiği olacak”

Okul gözlemlerinin ardından Gönyeli – Güzelyurt yolunda inşaatı devam eden üst geçit projesini, Ahmet Benli ile yerinde inceleyen basın mensupları, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Benli, üst geçidin, özellikle Atatürk Caddesi, Çağaloğlu Kavşağı ve Gönyeli çemberindeki trafik sıkışıklığının hafifleteceğini ifade ederek, çalışmaların 15 Haziran’da tamamlanacağını belirtti.

“Bu proje ile Gönyeli trafiği, ülkenin en rahat trafiği olacak” diyen Benli, projenin 4 Milyon 900 Bin TL’ye ihaleye çıkılmasına karşın, 6 Milyon TL’ye yaklaşan bir maliyeti olacağını kaydetti. Benli, tüm maliyetin belediyenin öz kaynakları ile yapılacağının da altını çizerek, bundan gurur duyduklarını belirtti.

Merkezi yerleri, çevre yollarına bağlayacak olan projeyle ilgili bilgi aktaran Benli, projede gidiş-dönüş motor, yaya ve bisiklet yollarının olacağını, üst geçidin altından her türlü yüksek ve ağır vasıtanın geçebileceğini kaydetti.

Benli, “Artık belediyemiz devlet işlerinin üstlenecek duruma geldi” dedi.

Basın mensupları ve Benli, sınıflarda ‘akıllı tahta’ ile yapılan derslere katıldı.

Benli, okullarda güzel sürprizlerle karşılandı…

Gönyeli İlkokulu Müdürü Rağıp Öztüccar, okulun, içinde olduğu dönüşümle ilgili bilgiler aktardı.

FOTO BENLİ 7: FOTO ALTI: İnşaatı devam eden üst geçit çalışması