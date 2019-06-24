Gönyeli'de silah sesleri

Bu akşam saat 19.30 sıralarında, Yenikent Gönyeli'de Lider Sokak üzerinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi başına aldığı darbe sonucu yaralandı.

Olayda ateşli silah kullanıldığı iddiaları üzerine polis olay yerinde yaptığı aramada bir boş kovan tespit etti. Olay sırasında ateşli silahtan dolayı yaralanma olmadı. Olayla ilgili olarak 3 kişi tutuklanmış olup olaya karışan şahısların tespiti ile ilgili soruşturma sürüyor.