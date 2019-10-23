Gönyeli’de şarkılar hep bir ağızdan söylendi

Gönyeli Gençlik Festivali ikinci gününde ülkemiz sanatçılarını ağırladı. Pazartesi günü başlayan festivalin ikinci gününde ülkenin sevilen grupları sahne alırken gençler şarkılarla eğlendi. Kurulan yeme-içme stantlarıyla konsere gelen gençler güzel vakit geçiriyor.

Gönyeli’de kültür ve sanata yatırım devam ederken, gençlerin de eğleneceği bir ortam yaratılması hem gençler hem de vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Gönyeli Gençlik Festivali’nde dün gece DJ Bora’nın setleriyle gençler geceye hazırlanırken birbirinden güzel setlerle eğlenceyi yaşadı.

DJ Bora’nın ardından ise ülkenin sevilen gruplarından Grup Gramafon sahne aldı. Gençler, Grup Gramafon’un duygusal şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Grup Gramafon’un ardından ise ülkemizin genç sanatçılarından Fikrican Kayıkçı sahne alarak enerjiyi yukarıya taşıdı.

Gecenin son sanatçısı ise yine ülkemizin değerli sanatçılarından Gizem Akbil oldu Gizem Akbil de gençlerle birlikte söylediği şarkılarla geceyi sonlandırdı.

Festival gençlerin mekanı haline geldi

Dün başlayan festival 25 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek. Ülkenin bir çok yerinden gençlerin akın ettiği festival bu hafta için gençlerin uğrak mekanı halini aldı. Bir çok genç festivale gelerek güzel hem festivalde vakit geçiriyor hem de ülkemizden ve Türkiye’den gelen sanatçıların şarkılarını dinleme fırsatı buluyor.

Festivalde bugün ve yarın ne var?

Bu akşam Dj Haşim Volkan’ın performansı yanı sıra Positrone sahneye çıkacak ve gecenin finalini 21:00’den itibaren Lütfiye Özipek yapacak.

24 Ekim Perşembe günü ise Mr. Joker’in performansı ile başlayacak etkinliklerde Grup Frekans, Ahmet Evan ve Fikri Karayel sahne alacak.