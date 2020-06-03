Gönyeli’de ‘Özgürlük Köprüsü’ inşaatı ilerliyor

Gönyeli Belediyesi, kentteki yaşam standardını yükseltmek amacıyla başlattığı dönüşüm hamlelerini sürdürüyor. Gönyeli’de daha önce tamamlanan alt ve üst geçidin ulaşım açısından devamı niteliğinde olan yeni köprü inşaatı ilerliyor.

Özker Özgür Caddesi’ne inşa edilen ‘Özgürlük Köprüsü’ kent içi trafik sorunun rahatlatacak, Gönyeli’ye yeni bir prestij yapısı kazandıracak. Projenin sonuçlanmasının ardından Gönyeli Kent Merkezi başta olmak üzere güney çevre yoluna akıcı bir trafikle ulaşım sağlanacak.



Yeni köprünün karkas işlerinin 15 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Köprünün karkas işleri maliyeti 735 bin 690 TL olarak açıklandı.



20 metre genişliğinde



Özker Özgür Caddesi’ne yapımı süren köprü, 20 metre genişliğinde, 4 şeritli araç, 2 şeritli yaya trafiğine göre inşa ediliyor. Yeni köprü bir sanat yapısı olarak Gönyeli Bulvarı’ndaki köprü ile aynı mimari özellikleri taşıyacak.

Köprünün yapımını Tosun Arsa Parselasyon Ve Alt Yapı İşleri Ltd üstlendi.



Ahmet Yalçın Benli, kentte hem insana, hem de altyapıya büyük önem verdiklerini anımsatarak, “Altyapısı planlı tek kent olarak gurur duyduğumuz Gönyeli’de, yeni projelerimizle fark yaratmaya devam edeceğiz. Salgın sürecinin hemen ardından İnsan, çevreye ve dönüşüme yönelik projelerimiz için yeniden kolları sıvadık, hayatı, salgın nedeniyle yaşanan kesintiyi de telafi edecek şekilde yeniden planladık.” diye konuştu.