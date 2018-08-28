Gönyeli'de narkotik operasyon, 2 tutuklu

Polis narkotik ekipleri gece yarısı Gönyeli’de düzenledikleri operasyonda toplam 837 adet uyuşturucu hap ele geçirdi, 28 yaslarındaki S.A ile H.S'yi tutukladı.

Polis olayla ilgili şu bilgiyi paylaştı; 28.08.2018 tarihinde, saat 00:10 sıralarında, Gönyeli’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu, S.A.(E-28)’nın tasarrufunda uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 100 adet hap bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan H.Ş.(E-28)’nin birlikte kaldıkları ikametgahta yapılan aramada ise yine uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 737 adet hap daha bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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