Gönyeli'de korkutan yangın!

Gönyeli'de bu sabah saat 09.30 sıralarında, Kolan Hastanesi'nin karşısında bir apartmanın 7. katında yangın çıktı. 8 katlı apartmanın en üst katı da yangından zarar gördü. Sabahattin Bayraktaroğlu adına olan dairede çıkan yangının çamaşır makinesinde kaynaklandığı düşünülüyor . İtfaiye ekipleri yangın sırasında bir buçuk ve iki buçuk yaşlarındaki iki torunu ile birlikte içeride olan Meriç Bayraktaroğlu'nun daireden çıkarttı. İtfaiye, Sivil Savunma ekipleri ile birlikte olay yerinde yangına müdahale etti. Gönyeli'ye giriş ve çıkışlar bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Yangından arda kalanlar, evin mutfağı ve salonu tamamen kül oldu

FOTOĞRAFLAR HÜSEYİN ÖZBARIŞCI/ VİDEO AYŞE GÜLER