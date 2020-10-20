Gönyeli’de ilkyardım farkındalık eğitimleri başlıyor

Gönyeli Belediyesi, küresel salgın sürecinde hizmet içi eğitim çalışmalarını sağlık odağında yoğunlaştırdı.

Gönyeli Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 8-10 Eylül’de yapılması planlanan ancak ertelenen İlkyardım Farkındalık Eğitimi yarın ve Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Gönyeli Belediyesi sınırları içerisinde bulunan farklı sektördeki işletmelere, Sağlık Bakanlığı Uzman Eğitmenleri Filiz Uzun ve Aynur Özkum İzveren tarafından seminer verilecek.

Saat 10.00’da yer alacak İlkyardım Farkındalık Seminerlerine tüm sektör yöneticileri, çalışanları ve ilgi duyanlar katılabilecek.

Seminere katılmak isteyen kişilerin önceden kayıt yaptırması gerektiği açıklanırken, 0533 834 65 15 numaralı telefonla iletişim kurulabileceği belirtildi.