Gönyeli'de iki ceset

Gönyeli'de bu sabah bir evde biri kadın iki kişi ölü bulundu.

Vedat Benzinci civarındaki bir evde bulunan cesetlerden birinin Pakistan uyruklu 27 yaşında Mahtab MUGHAL olduğu bilgisi verildi. Kadının kimliği henüz belirlenmedi.

Polisten verilen bilgide, bir kadın bir erkeğin, Gönyeli Yenikent’te Ayyıldız Sokak üzerindeki 8 numaralı evin bir odasında, evin kiracısı ve söz konusu iki kişinin arkadaşı tarafından saat 08:30’da ölü olarak bulunduğu kaydedildi.

Evin içerisinde mangal bulunduğunu açıklayan polis, karbon monoksit zehirlenmesinden şüpheleniyor.