Gönyeli’de hırsızlık

Gönyeli’de meydana gelen hırsızlık meselesine methaldar olan zanlı H.A. tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin Oran olayla ilgili bulguları aktardı. Oran huzurda bulunan zanlı H.A.’nın 22 Şubat 2020 tarihinde Gönyeli 'de müşteki Kürşat AYSUNGUR 'a ait park halinde bulunan N 470 plakalı beyaz renk Ford Capri marka araç içerisinde bulunan markasız 150 parçalık lokma takımını araca herhangi bir hasar vermeden yine kanu aracın dış kısmında bulunan 8 adet mavi ve kırmızı renklerden oluşan markasız su motorlarını, markasız yeşil renk 24 w şarjlı Scoteri, 2 adet klima, 3 adet şofben, 7 adet pentaks marka su motoru, 1 adet bakır boruyu ve 1 adet su sebilini yani toplamda 24,870 TL değerindeki eşyaları çaldığının tespit edildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının ileride davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.