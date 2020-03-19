Gönyeli'de halı saha mühürlendi
Gönyeli Belediyesi Bakanlar Kurulu’nun aldığı tedbirler uyarınca bugün bir halı sahayı mühürledi.
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Gönyeli Belediyesi Bakanlar Kurulu’nun aldığı tedbirler uyarınca bugün bir halı sahayı mühürledi. Yasağa rağmen futbol oynatıldığı tespit edilen halı saha Gönyeli Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.
Gönyeli Belediyesi halktan alınan kararlara uymasını istedi. Belediye denetimlerin devam edeceğini de kaydetti.
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