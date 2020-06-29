Gönyeli’de fiber optik için yetki alındı, proje başlıyor

Ada’da ilk, “Her eve fiber optik ağ projesi” için adım atıldı…



Gönyeli Belediyesi ‘Gönyeli Net’ projesinde önemli bir adım attı, “Gönyeli sınırları içerisinde tüm ev ve işyerlerine fiber optik kablo ile haberleşme hizmetlerinin götürülmesi” amacıyla Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yetki aldı.

Dijitalleşen dünyanın olmazsa olmazı fiber optik ağlar için Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli ile Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Tolga Atakan arasında fiber optik protokolü imzalandı.

Ciddi bir atılım olarak yaklaşık iki buçuk yıldır projesi hazırlanan ve tüm ön hazırlıkları tamamlanan Gönyeli’de her eve fiber optik ağ projesi hayata geçiyor. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Gönyeli Belediyesi arasından imzalanan protokol ile belediye kendi öz kaynaklarından çıkacağı ihale için yetki aldı.

“Kıbrıs adasında bir ilk olacak”

Gönyeli Belediyesi Başkanı Ahmet Yalçın Benli, uzun bir süredir Gönyeli’yi Kıbrıs adasında herkesin yaşamak istediği bir kent noktasına getirmeye çalıştıklarını ifade ederek, yüksek yaşam standartlı bir kentin sahip olduğu tüm unsurları yatırım programlarına dahil ettiklerini söyledi.



Benli, “altyapı denince sadece kanalizasyon veya yağmur suyu drenaj sistemleri anlaşılmıyor. Çağımız iletişim çağı ve hızlı internet sosyal ve ekonomik yaşamımızda her noktada kendisini hararetle hissettiriyor. İnternet hem ekonomi hem de iletişim için en önemli ihtiyaçlar arasında yer alıyor. Gönyeli’de fiber optik projesini gerçekleştirmek için Ulaştırma Bakanlığımızdan yetki aldık. Bu imzalar yeni ve çok daha çağdaş bir hayatın, Gönyeli’de dönüşümün, Kıbrıs adasında örnek bir kent yaratmanın, dijitalleşme projesinin en önemli adımıdır. Böylelikle de uzunca zamandan beridir hedeflediğimiz noktaya varacağız” dedi.

“1.3 milyon dolar”

Benli, bakanlığın yetkilendirmesinin ardından projenin Telekomünikasyon Dairesi’nin teknik desteği ve Gönyeli Belediyesi sorumluluğunda yürütüleceğini kaydetti. Tahmini bedeli 1.3 milyon dolar olan projenin, finansmanının Gönyeli Belediyesi tarafından karşılanacağını ifade eden Benli, şöyle konuştu:



“Bu süreçte bize destek veren Telekomünikasyon Dairesi Müdürü, Bakanlık Müsteşarı ve Ulaştırma Bakanımıza teşekkür ederim. Gönyeli Belediyesi’nin tüm siyasi renklerine projemize oy birliği ile sahip çıkarak bu imza yetkisini bana verdikleri için de teşekkür ederim. Umarım bu proje ülkemizdeki diğer kentlere de örnek teşkil eder. Fiber to Home Projesi Kıbrıs adasında bir ilk olacak” ifadelerini kullandı.

Atakan: Gönyeli Belediyesi’nin bıraktığı yerden devam edeceğiz

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da anlamlı bir işbirliği adımı olan bu projede Ulaştırma Bakanlığı ve Telekomünikasyon Dairesi olarak ülke genelinde yapmayı planladıkları fiber optik dönüşümün ilk adımının Gönyeli Belediyesi tarafından atılmış olduğunu söyledi. Atakan, bir buçuk yıldır ülke genelindeki bütün altyapının tamamının fiber optik hatlarla yenilenmesi yönünde bir çalışmaları olduğunu ancak bu proje ile Gönyeli Belediyesi’nin bir adım daha öne geçtiğini belirtti.

Atakan, “Biz de bundan sonraki planlamamızı yaparken Gönyeli Belediyesi’nin bıraktığı yerden planlamayı yapacağız. Artık çağımızın geldiği noktada beledi hizmetlerin sadece aydınlatma ve çöp toplamadan bir adım ileriye gittiği bir dönemdeyiz. Bu noktadaki vizyonu ve çabasından dolayı Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli’ye teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.