GÖNYELİ’DE CİNAYET

Gönyeli tüyler ürperten bir cinayete sahne oldu. 83 yaşındaki Veysi Akdeniz öldürüldü.

Veysi Akdeniz’in cansız bedeni dün akşam saat 22.30 sıralarında, Gönyeli Yeni Kent’te Necati Taşkın Sokak üzerinde bulunan Pearl Apartmanı’ndaki evi içerisinde ölü olarak bulundu.

Cinayetin, Veysi Akdeniz’in bir süre önce hayatını kaybeden eşine de yardımcı olan iki bakıcısı tarafından işlendiği tahmin ediliyor.

Görgü tanıkları, Veysi Akdeniz’in bakıcıları ile birlikte yaşadığını ifade ederek, gece boyunca herhangi bir “bağırma” duymadıklarını belirtti.

Polis gece geç saatlerde Veysi Akdeniz’in bakıcılarından birini eve getirerek, olay yerinde inceleme yaptı.

Dün gece saat 22.30 sıralarında Gönyeli’deki evinde ölü bulunan Veysi Akdeniz’le ilgili polis önce şu açıklamayı yaptı:

“24.6.2020 tarihinde, saat 22.30 sıralarında Gönyeli Yenikent'te sakin Veysi Akdeniz (E-83), Necati Taşkın Sokak üzerinde bulunan kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.”

Dikkat aranıyor

Polis ilerleyen saatlerde, Veysi Akdeniz’in bakıcılarından birini göz altına alırken, bir diğer ismi ise aramaya başladı.

Azat Nurmamedov’un fotoğrafı polis tarafından basına dağıtıldı, şu duyuru yapıldı:

“Yenikent Gönyeli'de ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunan Veysi Akdeniz'in şüpheli ölümü ile ilgili olarak meselede zanlı olarak görülen Türkmenistan uyruklu Azat NURMAMEDOV (E-40) aranmaktadır. Bahse konu şahsı görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri önemle rica olunur.”

Görgü tanıklarının iddiaları, Veysi Akdeniz’in cesedinin muhtelif bölgelerinde, bıçak darbesi izleri bulunuyor.

Fotoğraflar: Ertu Hacımusa