GÖNYELİ'DE CİNAYET!

Gönyeli’de bu sabah Gülbahar ULUTAN (K-45), henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bir erkek şahıs tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Gönyeli’de bu sabah Gülbahar ULUTAN (K-45), henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bir erkek şahıs tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Bugün saat 10:30 sıralarında, Gönyeli’de Akgünler Sokak üzerinde bulunan bir ikametgah içerisinde, günlük ev işlerinde çalışmakta olan Gülbahar ULUTAN (K-45), henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bir erkek şahıs tarafından vücudunun muhtelif yerlerinden bıçaklanmak suretiyle ağır şekilde yaralandı. Olayda ağır yaralanan Gülbahar ULUTAN kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 11:30 sıralarında, yaşamını yitirdi.

KATİL ARANIYOR

Öldürülen Gülbahar Ulutan söz konusu evde temizlikçi olarak çalışmaktaydı. Cinayeti işleyen katil, polis tarafından her yerde aranıyor.

Edinilen bilgilere göre cinayetin işlendiği sırada ev sahipleri evde değildi. Polis olayın ev sahipleri ile alakalı olmadığı belirtildi.

BÖLGE SAKİNLERİ YENİDÜZEN'E KONUŞTU

YENIDUZEN'e konuşan bölge sakinleri, önce imdat diye çığlık duyduklarını ardından da evin arka kısmından kaçan bir erkek şahıs gördüklerini anlattı. Olay sonrası kadına ilk müdahaleyi Dr. Nesil Bayraktar yaptı.

Cinayete kurban giden kadının önce darp edildiği, ardından da öldürüldüğü bildirildi.

Olay yerinden elde edilen bilgiye göre kadının vücudunda çok sayıda kesik bulunuyordu.

Olay yeri inceleme ekipleri, cinayetin gerçekleştiği evde detaylı inceleme yaptı. Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Soyalan da cinayet mahalline gelerek, polis ekiplerinden bilgi aldı.

ESKİ SEVGİLİ ŞÜPHESİ

Cinayeti, Ulutan'ın eski sevgilisi F.Ç isimli bir kişinin islediğinden şüpheleniliyor.

Resmi açıklama henüz yok. Kadının bir suredir taciz edildiği iddialar var.

Katilin bu duvardan atlayıp kaçtığından şüphe ediliyor

Polis ekipleri olay yerinin hemen yakınındaki parkta inceleme yaptı.

Park alanında zanlıya ait olduğu düşünülen bir bisiklet bulundu.

EVİ GÖZETLEDİ

Kaçış anını gören görgü tanıkları, zanlının yaklaşık bir haftadır evi gözetlediğini, olay öncesinde de bir sure parkta oturduğunu söyledi.

KARELİ GÖMLEK VE MAVİ KOT

YENİDÜZEN'e bilgi veren görgü tanıkları olay yerinden kaçan zanlının üzerinde kareli gömlek ve mavi renk kot pantolon bulunduğunu söyledi.

Polis: “Delici/kesici alet yaralanması”

Polis, Gönyeli’de öldürülen Gülbahar Ulutan’ın otopsi sonucunu açıkladı. Açıklamada, “Ulutan’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin; delici/kesici alet yaralanması ile büyük damar kesisi ve dış kanama sonucu olduğu tespit edilmiştir” denildi. Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini de belirtti.

Fotoğraflar: Ayşe GÜLER